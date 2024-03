A banda rock miñorá Seitura pon a andar a xira de “Somos nós” cun concerto mañá en Baiona

Bota a andar a xira de presentación do EP “Somos nós” de Seitura. Tralo éxito da presentación do traballo e do videoclip “Xente ceibe”, a banda rock miñorá ofrece un concerto mañá sábado ás 21.00 horas no espazo Skarnio e Maldecir de Baiona. Os fans poderán mercar alí o novo material promocional do grupo.