Soutomaior sigue la lucha por la vía verde pese al rechazo del Gobierno

El nuevo rechazo por parte del Estado a la reconversión de la antigua vía ferroviaria entre Pontevedra y Arcade en una senda verde ha caído como un jarro de agua fría en Soutomaior, que lleva años reclamando este proyecto. Una actuación que precisaría que Renfe y Adif cedan el tramo que se encuentra sin uso, en estado de abandono, entre los dos municipios a través de Vilaboa.

El Gobierno central volvió a descartar esta demanda en una escueta respuesta a una pregunta formulada por el diputado del BNG Néstor Rego a mediados de enero, señalando literalmente que “en estos momentos no es factible atender la petición realizada debido a cuestiones técnicas relacionadas con las infraestructuras ferroviarias”.

"Continuaremos coas mobilizacións e novas reclamacións para reivindicar a vía verde porque é unha demanda histórica" Manu Lourenzo — Alcalde de Soutomaior

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, calificó ayer de “escusa inaceptable” esta respuesta y criticó que no se vaya al fondo del problema. “O que esiximos son solucións, non queremos máis escusas, que ademais son as mesmas que nos daba hai anos o Goberno de Mariano Rajoy. A realidade é que temos é unha vía que está en desuso desde hai anos, devorada polas silvas, e que en ningún momento vai volver a utilizar para o tráfico ferroviario de mercadorías”, uno de los planteamientos que utilizó en principio Adif.

Un tramo de las vías desbrozado en los últimos días. / GUSTAVO SANTOS

El regidor local advierte que desde el gobierno de Soutomaior “seguiremos esixindo este proxecto e continuaremos coas mobilizacións e novas reclamacións para reivindicar a vía verde porque é unha demanda histórica”. En este sentido señala que nadie entiende que una vía que lleva décadas en desuso que no se pueda transformar en una infraestructura útil para los vecinos, cuando además es una actuación que no requiere se una gran inversión económica, “tan só depende da vontade política”.

Debate serio

Asi, Lourenzo no acepta una respuesta genérica por parte del Estado en la que únicamente se rechace la vía verde por cuestiones técnicas. “As cuestións técnicas teñen sempre unha solución e hai que buscala. Cremos que non existen argumentos sólidos para rexeitar este proxecto e, polo tanto, o que pedimos ao Goberno do Estado é a apertura dun debate serio no que se propoñan solucións. Non nos parece de recibo que contesten con tres liñas no que só aludan a cuestións técnicas, cando se trata dunha actuación fundamental para o noso municipio”.

El responsable municipal considera que esta senda verde supondría un atractivo turístico de gran interés para Soutomaior, Vilaboa y Pontevedra, los tres municipios por los que discurre el trazado ferroviario, en los que se dinamizarían las áreas rurales, el comercio local y la hostelería. También contribuiría a una movilidad sostenible y a una mejor calidad de vida al fomentar el deporte.