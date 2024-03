El contrato del agua se atasca en Gondomar tras 4 años caducado

Casi tres décadas, veintinueve años en concreto, lleva la empresa Espina y Delfín encargándose del suministro de agua en Gondomar, los cuatro últimos con el contrato caducado después de una prórroga de un lustro. Para poner fin a la precariedad administrativa de la situación, el gobierno municipal pretende sacar a concurso el servicio, junto con el de saneamiento, pero los trámites han encallado. La pérdida de la mayoría en las últimas elecciones impiden al equipo socialista avanzar en el contrato millonario tras superar la suspensión que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia (TACGAL) ordenó hace 18 meses sobre la licitación puesta en marcha en agosto de 2022 por importe de 10,4 millones a 20 años.

El citado tribunal dio la razón a una de las firmas que presentó oferta al concurso público y obligó a modificar las condiciones para que sea el Ayuntamiento el que asuma los costes de seguimiento y control de la actividad de la concesionaria y no al revés. Una vez aceptado este extremo, la licitación arranca de nuevo.

La oposición rechazó en el último pleno el estudio de viabilidad previo a la elaboración de los nuevos pliegos y lo volverá a hacer hoy en la sesión ordinaria prevista a las 11.30. Al menos, así lo aseguraron ayer sus portavoces. El alcalde, Paco Ferreira, los acusa de obstaculizar una inversión en la red de tuberías de 1,4 millones de euros por parte de la empresa que asuma la gestión, ya que así se lo exigirán las bases.

Los nueve votos que suman PP, Manifesto Miñor y BNG –frente a los ocho del gobierno del PSOE– serán negativos otra vez hoy porque nada ha variado en la propuesta del gobierno municipal desde el último pleno, aseguraba ayer la portavoz de los populares, Paula Bouzós. “Según este estudio, las tarifas del agua y del saneamiento tendrían una subida de un 30% con respecto a las actuales”, alerta, además de recordar que el informe no tiene en cuenta los costes de la depuradora, “que es responsabilidad del Concello y que gestiona la Xunta por un convenio prorrogadao hace dos años que vence el próximo 30 de mayo”. Bouzós critica asimismo que “tampoco se hace un estudio riguroso sobre la viabilidad de privatizar o no el servicio”.

Ferreira: "PP, BNG e Manifesto impiden unha inversión de 1,4 millóns"

Los grupos de izquierda nacionalista apuestan por remunicipalizarlo. Manifesto Miñor considera que “esta é a oportunidade para rescatar a concesión”. Así lo asegura su portavoz, Antonio Araúxo, que afirma que “a xestión sería máis barata”, además de incidir en la “importancia de que auga estea en mans públicas, como recomendan as Nacións Unidas, porque a auga xa cotiza en bolsa e vai chegar un momento en que se tes diñeiro poderás encher a piscina e se non o tes irás á fonte buscala”. “Temos un estudo de parte a favor da privatización, que nos presenten outro estudo a favor da municipalización e comparamos”, añade.

La postura de la representante del BNG, Manuela Rodríguez, es similar. “Desde que estou na Corporación pedimos un estudo da viabilidade económica da remunicipalización do servizo, pero o alcalde no cre nela e non o fai. Para nós é unha posilidade que en moitos casos é máis eficiente e abarata os custos”, destaca. La nacionalista defiende el rescate de la concesión porque “é unha forma de non acabar en mans de grandes empresas que acaban especulando coa auga”.

Necesidad de renovación y ampliación

El regidor acusa a sus adversarios políticos de “impedir unha inversión no saneamento e abastecemento de Gondomar de 1,4 millóns de euros que levaría aparellada a adxudicación do servizo e que permitiría a renovación e ampliación da rede”. Señala que el “rigoroso” el estudio de viabilidad “realizado por unha consultora de recoñecido prestixio” demuestra que el servicio, tal y como está planteado en la actualidad, “precario desde o punto de vista administrativo e absolutamente deficitario, non soluciona os problemas dunha rede, na que aínda que este goberno ten investido unha cantidade importante nos últimos anos, precisa dunha renovación urxente e unha ampliación”.

Ferreira insiste en la necesidad de “concesionar e regularizar” el servicio para resolver problemas como “as elevadas perdas de auga por filtracións de auga, un ben escaso que hai que coidar, por ter unha rede tan obsoleta”. Recalca en este sentido que “no caso do saneamento temos unha rede que en moitos puntos non é separativa, polo que as augas pluviais mestúranse coas residuais e saturan tanto a rede como a depuradora”.