Os Terribles de Donas abren o ciclo do IEM sobre música miñorá

O Instituto de Estudos Miñoráns inicia mañá xoves un novo ciclo de faladoiros adicados á música do Val de Miñor. O grupo tradicional gondomarés Os Terribles de Donas será o encargado de inaugurar este novo programa de charlas para coñecer de preto as agrupacións musicais da comarca. O doutor en Historia e cronista oficial de Baiona, Anxo Rodríguez Lemos, presentará o acto, ás 20.00 no local do IEM.