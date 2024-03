Nigrán repite el concurso de la basura por 33 millones a 10 años

El Concello de Nigrán vuelve a sacar a concurso el contrato más caro de su historia, el de recogida de residuos y limpieza viaria por 32,9 millones de euros y un plazo improrrogable de diez años. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia había paralizado el procedimiento en diciembre tras denunciar la CIG errores en relación al número de horas laborales reflejadas en el documento, que variaban la previsión del número de operarios. Una vez corregidas las incongruencias de acuerdo con el sindicato y levantada la suspensión por parte del organismo adscrito a la Consellería de Facenda, la Corporación aprobó ayer la licitación, con los votos en contra del PP y la abstención del BNG, y el gobierno municipal calcula que el nuevo contrato se firmará hacia finales de año.

Han pasado ya tres años desde que caducó el contrato con la actual concesionaria, PreZero (antes Cespa), por lo que el servicio se presta en precario desde entonces. Urgía la renovación no solo para regularizar la situación del contrato sino para “mellorar moito a calidade”, destacó el alcalde, Juan González, quien recalca que el nuevo contrato, que suma siete millones al anterior por seis años menos, “transformará radicalmente o servicio con brigadas exclusivas de limpeza viaria, selección orgánica ou sistema electrónico de recollida intelixente”. El nuevo contrato entrará en servicio, calcula el regidor, a finales de año, “se o proceso de licitación marcha sen contratempos”.

El alcalde espera que el nuevo contrato entre en servicio antes de finalizar el año

El concurso público se había puesto en marcha en octubre, pero quedó paralizado dos meses después ante la denuncia de la CIG. La portavoz del PP, María José Pino, también solicitó al Tribunal de Contratos de Galicia la suspensión, aunque su petición fue desestimada. La líder de los populares manifestaba “dudas legales” sobre el procedimiento ante los informes desfavorables del departamento de Intervención, cuyas cifras, señalaba, apuntan a un “brutal incremento del recibo, que podría superar los 300 euros al año frente a los 78,25 actuales”. Subida que el alcalde desmiente. Estos mismos argumentos y la “falta de participación vecinal” en la elaboración de las bases sirvieron ayer a la formación conservadora para votar en contra de la licitación.

Sin separación de orgánicos

El BNG se abstuvo. Prefirió no votar en contra ante la necesidad de renovación del servicio, dado que la “demora inexplicable” en la nueva contratación, afirmó ayer su portavoz, Xabier Rodríguez, “ten causado graves prexuízos aos traballadores da empresa adxudicataria, que viron paralizada a aplicación do seu convenio, e tamén á veciñanza pola falla de inversións e adecuación da recollida e da limpeza de vías e praias ás necesidades actuais”.

“É inconcibible que uns pregos para 10 anos non recollan obrigas xa establecidas e coñecidas no presente”, critica el BNG

Pero el nacionalista criticó que el nuevo pliego “non contempla as mínimas obrigas que a lexislación impón en materia de recollida separada de residuos”. En este sentido, recalca que “só establece a recollida separada da fracción orgánica para os produtores non domésticos, pero non para o conxunto da poboación, cando é esixible dende o ano 2022”. Tampoco establece la recogida separada de residuos textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y voluminosos, “que será obrigatoria dende finais de este mesmo ano”. “É inconcibible que uns pregos para 10 anos non recollan obrigas xa establecidas e coñecidas no presente”, denuncia Rodríguez, que lamenta además que no se considerase la posibilidad de municipalizar el servicio.