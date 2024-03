Mos aprueba el pago de 1,6 millones en facturas de 2023 con la oposición en contra

El gobierno municipal de Mos aprobó ayer en pleno un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito (REC) por valor de 1,6 millones de euros. Esto dará luz verde al Concello para abonar facturas pendientes de pago del año 2023 y algunas del 2022, las cuales todavía no se pagaron por no haber crédito suficiente en las correspondientes partidas del presupuesto del ejercicio pasado. La mayoría del PP de Nidia Arévalo permitió sacar adelante dicho REC, pues contó con los votos en contra de la oposición, PSOE y BNG, que criticaron la gestión económica del gobierno local y le recriminaron que, de manera habitual, a principios de año, llevan a pleno un REC de aproximadamente un millón de euros.

La concejala de Hacienda, Feli Rodríguez, explicó que todas las facturas responden a obras, suministros o servicios prestados al Concello para “atender a las necesidades del día a día de los mosenses: materiales para obras, alcantarillados, reparaciones, mantenimiento de muros, o alquiler de maquinaria”, entre otras de las cosas que citó la edil, aludiendo a la subida de precios, que elevó la cuantía del REC. “Todos sabemos que el año pasado incrementaron los precios entre un 15 y un 25%”, recordó Feli Rodríguez.

Tanto PSOE como BNG denunciaron esta gestión de las arcas municipales. Ambos hicieron hincapié en que la partida destinada al gasto de electricidad es insuficiente, puesto que “desde abril de 2023 no se pagó la luz”, dijo la portavoz socialista, Victoria Alonso, explicando que en abril se agotó el crédito para este gasto, que se va a pagar con el presupuesto del presente año, por lo que “va a quedar menos de un millón de euros para todo el 2024”. “Ya advertimos que lo que se venía presupuestando en luz no era suficiente”, insistió Alonso, mientras que el nacionalista Gustavo Barcía cifró en 600.000 euros la deuda con la empresa suministradora de luz desde abril del año pasado.

Una foto con el Papa

Por otro lado, ambos grupos de la oposición criticaron algunos de los gastos incluidos en las facturas que se llevaron a pleno para su pago a proveedores, como un cuadro de 16 euros para el despacho de la Alcaldía. “No me voy a poner colorada por eso”, respondió la alcaldesa, Nidia Arévalo, al portavoz del BNG por la compra de un marco para colgar una foto de Arévalo con el Papa. “La alcaldesa de Mos estuvo con el Papa y eso quedará para la historia, le guste o no”, defendió la regidora, que, al igual que la edil de Hacienda, recordó al BNG y PSOE que, cuando ellos gobernaron en bipartito en 2008, hubo que aprobar un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito de 5 millones de euros, cuando el presupuesto del Concello de Mos por aquel entonces era de 8 millones.

“Son todos trabajos necesarios, de la primera a la última factura”, insistió la alcaldesa, destacando que “el Concello de Mos no recauda para lo que demandan los vecinos; me gustaría tener un presupuesto que cubriera todos los gastos necesarios, pero no vamos a subir los impuestos”. “Defiendo todos estos gastos con uñas y dientes”, concluyó la regidora mosense.