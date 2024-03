Café feminista do BNG hoxe en Gondomar

O BNG de Gondomar celebra o 8 de Marzo, Día Internacional da Muller Traballadora, cun café feminista, que se desenvolverá hoxe xoves 7 de marzo ás 20.00 horas no Café Keik.

Ester Mariño, técnica de Igualdade da CIG na comarca de Vigo e responsable da Secretaría das Mulleres nesta comarca, falará sobre “A fenda salarial”, un concepto tanxible que, na súa fría matemática, pon en evidencia que as desigualdades entre homes e mulleres non só non desaparecen, senón que, mesmamente, nalgúns aspectos, coma o salarial, agrándanse.