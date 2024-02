El PSOE de Porriño denuncia en pleno la falta de medios de los Bomberos del Baixo Miño

El PSOE de Porriño presentó en el último pleno ordinario una moción, que quedó sobre la mesa, en la que denuncia las carencias de los Bomberos del Baixo Miño. La edil socialista Sthela Táboas lamentó que “aunque el colectivo consiguió un compromiso con la Xunta de Galicia, en lo que respecta a una negociación de la RPT y del convenio de los trabajadores, también es cierto que cuentan con material caducado o sin verificación de su estado”.

“En el caso del parque de Porriño, las carencias en los medios materiales e unipersonales son lamentables, pues los equipos de respiración y uno de los dos trajes de intervención se encuentran caducados, los equipos de trabajo en altura no tienen pasada la revisión correspondiente, los tres talkies de comunicación de los que disponen ya no funcionan a menos de 2 metros y no se les reponen los uniformes desde hace más de 3 años”, reclaman desde el PSOE.

Asimismo, Táboas también pone de manifiesto que “las salidas de emergencia desde el parque son una aventura, pues no disponen ni de señalización no obstructiva en el vial ni de un mando que paralice el tráfico, el cual es intenso en horas de entrada y salida de las empresas”.

“Desde el PSdeG-PSOE lamentamos que Alejandro Lorenzo se dedique a velar por los efectivos de otros concellos vecinos que por el Parque de Bomberos que tiene en Porriño”, lamentan los socialistas.