El BNG adelanta al PSOE en el Val Miñor y duplica sus votos

Si en la pasada cita de los gallegos y gallegas con las urnas el Val Miñor había sido una excepción al no producirse el sorpasso del BNG sobre el PSOE, este domingo el partido de Besteiro no ha tenido la misma suerte y ha caído al tercer puesto de la tabla. Una caída de tal calibre que la formación de Ana Pontón no solo le ha pasado por delante, sino que ha duplicado los votos obtenidos por el PSOE en el conjunto de la comarca. Por su parte, el Partido Popular ha ganado holgadamente, consiguiendo 2.000 votantes más que en 2020 y superando en más de 4.300 votos al BNG.

La caída del PSOE y la subida del BNG casi puede medirse a partes iguales, pero sobresale el incremento de apoyos registrado por los nacionalistas: una media de once puntos porcentuales en comparación con los pasados comicios gallegos. En los tres concellos, Baiona, Gondomar y Nigrán, el BNG adelantó al PSOE, con más del doble de votos. Unos datos que tienen mayor relevancia teniendo en cuanta que en Nigrán y Gondomar gobiernan los socialistas y, en el caso de Nigrán con amplia mayoría absoluta. A pesar de ello, el BNG ha logrado un sorpasso que caracterizó a los resultados electorales del 2020.

El Partido Popular fue la lista más votada este domingo en los tres municipios, ampliando el número de simpatizantes, fruto de una participación histórica en una cita con las urnas marcada por los coletazos del Carnaval. En total, el PP logró 12.090 papeletas a su favor en el Val Miñor, frente a las 10.180 de 2020. Su líder, Alfonso Rueda, puede estar más que satisfecho con este resultado, pues, en las últimas elecciones para elegir al presidente gallego, con Feijóo como cabeza de lista, los populares también fueron la lista más votada, aunque perdieron votos en los tres Concellos en relación a la cita electoral de 2016.

BNG y PSOE fueron la segunda y tercera fuerza más votada en los tres Concellos, respectivamente, mientras que el cuarto escalón se lo disputaron Sumar y Vox. Sumar se impuso como cuarta alternativa en la comarca, con 706 votos, superando a Vox en Baiona y Gondomar. En cambio, en Nigrán, Vox fue el cuarto partido más votado, con 253 papeletas a su favor, cerca de 60 más que en 2020.

Otro resultado a tener en cuenta es el obtenido por Podemos, que en el conjunto de la comarca apenas logró superar las cien papeletas a su favor. La lista que encabezaba Isabel Faraldo contabilizó 109 votos en el Val Miñor, frente a los 1.117 de 2020.

Participación

Por otro lado, participación subió en el conjunto de la comarca. En Nigrán lo hizo en 7,49 puntos en relación a hace cuatro años, y acudieron a votar 10.057 vecinos y vecinas de un censo de 15.037. En Gondomar votaron 8.337 personas, lo que supone 1.381 votantes más que en 2020; mientras que en Baiona, aunque la participación fue mayor que en el resto de la comarca, superando la media gallega de 67,30%, el incremento en relación a las pasadas elecciones autonómicas fue menor, del 7,72%, puesto que en 2020 registró un buen dato a este respecto, del 60%, es decir, 12 puntos por encima de la media aquel año.