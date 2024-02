A banda punk rock Seitura presenta hoxe o seu segundo traballo e un videoclip en Baiona

“Somos nós” é o título do segundo EP de Seitura. Os compoñentes da banda punk rock nada no Val Miñor hai sete anos –Juanma, Néstor, Miguel e Breo– preséntano hoxe canda un videoclip no espazo Skarnio e Maldecir, na Rúa do Conde de Baiona, ás 20.00 horas. Este novo traballo contén catro pezas cargadas de punk, rock e hardcore de coidada produción con colaboracións de Gabri (Dakidarría) e Max (Skatcha e Harry May). Uns temas creados con vistas a un directo enérxico.