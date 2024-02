Redondela gana más de cien plazas de aparcamiento en la zona de Vilavella

El aparcamiento disuasorio que mejorará el problema de falta de plazas para estacionar vehículos en el barrio redondelano de Vilavella es ya una realidad. Los conductores ya pueden hacer uso del nuevo espacio gratuito para aparcar habilitado junto al antiguo convento, en la entrada de la localidad por la Praza de Ponteareas, que cuenta con una superficie de 3.896 m² en las que se han habilitado 110 plazas para coche –seis reservadas para personas con movilidad reducida–, además de tres destinadas a motos y ocho para bicicletas.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, pone esta actuación como ejemplo de la nueva imagen del barrio de Vilavella junto con la rehabilitación integral de la Praza de Ponteareas, inaugurada hace un año. “Os paus nas rodas que algúns puxeron non impediron acadar o obxectivo de transformar Redondela para beneficio da veciñanza”, dice en referencia a las críticas de la oposición a esta actuación. Para el gobierno local fue un gran reto poner en marcha este ambicioso proyecto, que implicó la compra de una nave anexa al convento que se encontraba en estado ruinoso y que fue derribada para poder construir el aparcamiento. “Converter esta gran área nun espazo amable para o cidadán, intervindo neste espazo público, eliminando a nave e conectando as zonas de forma accesible supuxo un gran esforzo, pero pagou a pena”, afirma Rivas, orgullosa del resultado.

Menos contaminación

Este aparcamiento disuasorio no solo mejora la habitabilidad de la zona de Vilavella, sino que también repercute de forma positiva en el resto de la villa “ao reducir a cantidade de vehículos que transitan polo núcleo urbano, o que supón máis seguridade para o peón, menos ruído e menos contaminación”, puntualiza el concejal de Infraestruturas e Sostibilidade, Roberto Villar. El edil destaca que la actuación cuenta además con un sistema de iluminación “eficiente e de baixa intensidade” para la zona de aparcamiento. Villar no oculta que “conxugar as prazas de estacionamentos coas zonas verdes e o arborado supuxo un gran reto para poder acadar o mellor resultado posible”.

El nuevo estacionamiento no solo ofrece el mayor número posible de plazas para aparcar en el acceso a Redondela, sino que supone “a transformación integral do espazo urbano, elimina barreiras arquitectónicas, pon en valor o Convento de Vilavella e mellorar a relación do espazo co río Maceiras”, explica el edil de Urbanismo Antonio Cabaleiro. Un de los objetivos prioritarios de este proyecto era que el espacio fuese accesibles para todas las personas, especialmente para las que tienen movilidad reducida “e ese obxectivo está cumprido”.