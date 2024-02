Seis niños de dos aldeas de Gondomar se quedan sin taxi para ir al cole

El taxi que llevaba cada día al colegio a seis pequeños de 3 a 5 años de las aldeas de Prado y Vilas, en la parroquia gondomareña de Morgadáns, dejó de circular ayer después de más de dos décadas. El Concello de Gondomar ha dejado de pagarlo para no incurrir “en irregularidades”, aseguran desde el gobierno municipal. Las familias exigen la continuidad del servicio e inician las movilizaciones para conseguirlo. Ayer presentaron un total de 330 firmas recopiladas en la parroquia y en el Colexio Rural Agrupado (CRA) Antía Cal, al que pertenece su centro, y de momento dejarán a los niños en casa.

No enviar a sus hijos a clase es una forma de protestar “ata que nos dean unha solución”, pero en el caso de estas familias es también la única alternativa, explicaban ayer las madres a las puertas del Ayuntamiento, desde donde se desplazaron juntas al registro municipal para presentar un escrito acompañado de las rúbricas. Unas porque trabajan y “os avós non teñen carné ou coche para achegar os nenos”, comentaba Tamara Piedra. Otras porque no pueden afrontar el gasto que supone “facer dous viaxes ao día cun único soldo na casa”, explicaba Olaya Piedra.

El coste del servicio ronda los 10.000 euros por curso, hasta ahora Entidade Local y Concello pagaban la mitad cada uno

20 años de servicio

Hace más de 20 años que el servicio funciona en estas dos aldeas, desde que la Xunta cerró sus unitarias por falta de alumnado. La Entidade Local Menor de Morgadáns asumió el gasto del taxi en solitario inicialmente, mientras los pequeños podían trasladarse en un único viaje. La matrícula aumentó a partir de 2011 y desde entonces son dos los traslados diarios. La factura aumentó, por tanto, y un acuerdo entre ambas administraciones estableció que la Entidade sufragase la primera mitad de cada curso, de septiembre a enero, y el Concello, la segunda, de febrero a junio. Entre 4.000 y 5.000 euros le sale a cada uno, según los días lectivos de cada mes. El curso entero se acerca a los 10.000 euros

Trece años después del pacto, el organismo parroquial ha cumplido con su parte y pagó el coche hasta el 31 de enero, pero el Concello lo ha roto y no asume el coste desde ayer. Los informes de los departamentos de Intervención y Secretaría, recalcan desde el gobierno municipal, apuntan a que pagar el transporte únicamente a estos pequeños supone un “agravio comparativo” respecto a los de otras zonas del rural del municipio, que no lo tienen. Y en cualquier caso, subrayan, el desplazamiento de escolares es una competencia de la Xunta. En todo caso, dejan claro que “as familias sen recursos teñen garantido o abono do servizo desde o departamento de Servizos Sociais”.

“Os políticos falan sempre de defender o rural, da España vaciada... pero logo o que fan é machacalo e marcha todo o mundo”, se queja una madre

Los afectados no entienden la “excusa”. “Agora, despois de vinte anos, trece desde que paga o Concello, é irregular?”, se preguntan, además de exigir a ambas instituciones que busquen una solución, “por medio dunha subvención ou como sexa, pero non poden quitar un servizo de tantos anos dun día para outro”. Algunas de las familias “non viviríamos en Prado se souberamos isto”, indica Mónica Fandiño, que reside en la zona dese hace tres años”. Llevarlos caminando no es una opción. Los dos barrios distan entre 6 y 7 kilómetros de la escuela a la que acuden, la de Guillufe, la más cercana. “Os políticos falan sempre de defender o rural, da España vaciada... pero logo o que fan é machacalo e marcha todo o mundo”, lamenta esta madre.