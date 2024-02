El acceso al colegio Igrexa, un riesgo diario para los alumnos

Casi cinco años después de inaugurarse el nuevo colegio Igrexa de Chapela, sus deficientes accesos se mantienen como el primer día. De nada han servido las quejas de la ANPA del centro escolar por la ausencia de aceras y el mal estado en el que se encuentra el firme del Camiño da Buraca, una situación que supone un peligro para los escolares que acuden caminando desde la Avenida de Redondela.

Para evitar el riesgo que supone la carretera, muchos de los niños utilizan como alternativa un antiguo camino paralelo por el que no transitan coches, pero tampoco está exento de riesgos. Los temporales de invierno han dejado este vial en una situación peligrosa por un talud lateral del que se han desprendido varias rocas y tierra, dejando varios árboles con las raíces al aire en el borde de la pendiente amenazando con desplomarse.

“Parece que están esperando a que se produzca un accidente para después lamentarse de no haber actuado”

“Desde la Asociación de Padres y la dirección del colegio se ha trasladado el problema al Concello pero dicen que no hay presupuesto para construir las aceras, ya que se trata de una inversión elevada de unos 300.000 euros. Pero tampoco quieren intervenir en el camino alternativo que utilizan los niños, ya que en su opinión no existe riesgo de derrumbe del talud ni de caída de árboles, a pesar de que alguno está suspendido por las raíces”, afirma José Manuel Rodríguez, padre de una de las alumnas del colegio que utiliza el sendero a diario. “Parece que están esperando a que se produzca un accidente para después lamentarse de no haber actuado”, critica este afectado.

Otra de las quejas es la situación en la que se encuentra la base de una farola en medio de la acera a escasos metros del centro escolar, con los cables al aire y cuatro tornillos de unos 20 centímetros asomando del firme.

Ausencia de barandilla

Además, justo ese tramo también carece de barandilla de protección, a pesar del importante desnivel. “Lo he denunciado varias veces en el Concello y lo único que he conseguido es que la Policía Local colocase una cinta para advertir del peligro, pero nadie entiende cómo tras casi cinco años aún no hayan colocado la farola y la valla. Eso solo demuestra que existe dejadez”, concluye.