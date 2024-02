Rescatemos la memoria de las pesqueiras del Miño

Las milenarias pesqueiras construidas por los romanos a orillas del Miño a su paso por Salvaterra, As Neves, Arbo y Crecente fueron para los vecinos de la zona un modo de subsistencia que los acompañó a lo largo de muchas generaciones, pero en la actualidad apenas tienen la importancia de antaño. Es por ello que, para estudiarlas y dignificarlas nace la Asociación Río Miño Natureza Ignacio Gago, asociada al Grupo de Desenvolvemento Rural Condado-Paradanta.

El colectivo lleva el nombre de un vecino de Barcela (Arbo), nacido en el año 1933, hijo del último alcalde de la República, que dedicó su vida a luchar por el bien común. Adelantado a su tiempo, Ignacio Gago veía en las artes tradicionales, en las costumbres locales y en el patrimonio natural, etnográfico e histórico las señales de identidad capaces de hacer singular este rincón del sur de Galicia. Por este motivo, su nieto, Florencio Gago, pone en marcha la Asociación Río Miño Natureza Ignacio Gago.

“Hay estudios de personas que se fueron interesando por la importancia que tuvieron a lo largo de la historia de Arbo y de la comarca las pesqueiras. César Portela, Daniel Pino, Molinero Llorente, Lois Ladra o Manuel Caamaño son algunos de los investigadores que quisieron profundizar en nuestro patrimonio, pero nunca a lo largo de la historia hubo una entidad o colectivo encargado de recopilar, documentar, archivar, comparar y poner en valor las más de trescientas pesqueiras que existieron en el tramo del río de estos cuatro concellos y en los que todavía se puede pescar: Salvaterra de Miño, As Neves, Arbo y Crecente”, explica Florencio Gago, quien destaca la importancia de unirse y trabajar de manera conjunta para potenciar este territorio.

Una de las primeras decisiones de la asociación fue unirse al GDR al considerar que “es una herramienta útil para conocer el territorio, trabajando de una manera bidireccional. Por un lado, ofrecemos nuestros conocimientos al GDR y, por otro lado, ellos aportan su visión más amplia que nos permite establecer alianzas y aportar cada uno lo mejor”.

Documentación

Así, la asociación nace con el objetivo de rescatar de la memoria la importancia de las pesqueiras, para lo cual se intentará recabar toda la documentación posible para clasificarla, estudiarla, archivarla, inventariarla y catalogarla de una manera contrastada y veraz.

El segundo paso será sensibilizar y difundir toda la información para que los vecinos y vecinas de Arbo conozcan y valoren estas joyas que formaron y todavía forman parte de muchas de las familias de la comarca.

“A día de hoy, tan solo en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) del Concello de Arbo figuran reflejadas las pesqueiras, pero no en el de As Neves, Crecente o Salvaterra. Y en el planeamiento autonómico tampoco podemos encontrar recogidas ninguna de las 300 pesqueiras, ni las que llegaron a nuestros días ni las que ya no están operativas. Hay que crear una base documental que recoja todas y corrija errores de ubicación o nombramiento, entre otros datos”, añade Gago.

Su intención es hacer un trabajo integral y sólido que obtenga el reconocimiento de Bien de Interés Cultural (BIC) al ser un elemento singular de la arquitectura. “Las pesqueiras son un legado de la arquitectura y de la ingeniería del que podemos sentirnos orgullosos y del que presumir porque una buena mayoría de las familias lleva en su historia un relato del río y de las pesqueiras, como yo de la pesqueira en la que iba a pescar mi abuelo en la desembocadura del río Cela, entre la parroquia de Arbo y Barcela”, recuerda Florencio Gago, animando a cualquier persona que quiera contribuir en la conservación del patrimonio material e inmaterial a través de esta asociación a realizar una solicitud para unirse a ella escribiendo al correo asociacionignaciogago@outlook.com.