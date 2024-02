“Aquí tamén se fala galego”, a campaña que naceu nun instituto da Coruña e implicou a 170 centros educativos de toda Galicia chegou tamén a Gondomar da man dos alumnos de 1º de Bacharelato do IES Auga da Laxe. Os mozos iniciaron onte un reparto de carteis polos establecementos comerciais da vila para que os coloquen nos escaparates co obxectivo de convidar a poboación a usar a lingua galega. Ao longo da semana pasarán por bares, tendas de moda ou de alimentación, librarías, talleres... e divulgarán as imaxes nas redes sociais.