Las solicitudes de pesca se mantienen en el Tea a pesar de la escasez de lampreas

A pesar de varias temporadas consecutivas de muy pocas capturas de lamprea, no se rinden. Un total de 124 pescadores han vuelto a sacar sus licencias para pasar noches en vela, del 13 de febrero al 28 de mayo, sobre una pasarela de madera o metálica en el río Tea tratando de clavar lampreas con sus fisgas.

A este afluente del Miño, en su tramo entre Salvaterra y Ponteareas, los pescadores esperan que regresen en breve lampreas para desovar. Llegarán procedentes del mar aquellas que se fueron, según su ciclo vital, hace unos tres años. “De momento no entró lamprea en el Tea, a pesar de que el río lleva mucha agua por las lluvias, la lamprea aún no ha subido a desovar. Cuando no pescan los pescadores próximos a la desembocadura del Miño, en A Guarda, aquí aún no ha llegado”, explica el agente medioambiental, Marcial Carrera.

El reparto de estacadas (posiciones en el Tea en las que se puede pescar lamprea), se celebró la semana pasada en la casa de pescadores en A Freixa, en Ponteareas. De las 48 estacadas sorteadas, una por cada grupo de cuatro pescadores, se eligieron 31, las demás (17) quedaron desiertas por su mala ubicación y sus bajas expectativas de pesca.

“Tengo 62 años y pesco en el Tea desde hace más de 25 años, ya pescaba mi abuelo y mi bisabuelo”, explica Daniel Lorenzo, un ponteareano sin relevo en su familia en este deporte, que sigue siendo mayoritariamente masculino. “Tengo dos hijas y a ninguna le gusta”, relata.

Casi 500 euros

La pesca de lamprea en el Tea supone cerca de 500 euros de gasto por temporada para cada pescador. El coste de la estacada asciende a 360 euros, a lo que deben sumarle cerca de 400 euros de electricidad que consume el alumbrado que instalan en la orilla del río para poder ver el fondo del río y fisgar las lampreas, además de cables y otros gastos siempre imprevisibles. “Es cuestión de puntería y de práctica y de que el río no este muy enlodado”, comenta Daniel Lorenzo, que este año en el sorteo eligió, junto a sus compañeros, la estacada 24, a la altura de la parroquia de Fornelos da Ribeira, en Salvaterra.

Durante el sorteo en A Freixa fueron varios los pescadores que anunciaron que esta sería su última temporada. De seguir sin capturas, el año que viene plantarán la fisga: “Noches sin dormir, mucho gasto... y desmoraliza no llevarse nada a casa”, explican.

Los pescadores del Tea únicamente podrán fisgar lampreas entre las 21.00 y las 8.00 horas. Deberán hacerlo en días alternos; los titulares de estacadas impares podrán bajar al río lunes, miércoles y viernes, y los de estacadas pares, los martes, jueves y sábado. El domingo el río descansa.

En el río Miño, la pesca de lamprea comenzó el pasado 2 de enero en su parte baja, y en las pesqueiras, de Salvaterra a Crecente, lo hará el próximo 15 de febrero.