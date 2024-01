Salvemos la escuela unitaria de Baredo

La unitaria Agro de Baredo corre serio peligro de cierre el próximo curso. Son tan solo seis los niños de 3 a 5 años matriculados este año y a tres de ellos les tocará cursar Educación Primaria y se marcharán del centro. La Consellería de Educación no mantiene abierta ninguna escuela rural con menos de seis alumnos y el Concello de Baiona ha puesto en marcha una campaña para tratar de salvarla. El objetivo es conseguir que nuevas familias matriculen a sus pequeños, incluso de otras parroquias.

“Queremos hacer un llamamiento a las familias que tengan niños pequeños a que se animen a matricularlos en esta escuela unitaria tan importante para la vecindad.”, manifestaba el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, tras visitar esta semana el centro, acompañado de la concejala de Educación, Nuria Leyenda. Para el regidor es “fundamental” mantener “este servicio a las familias”. “Lucharemos para que esta escuelita unitaria no desaparezca, un lugar donde los pequeños y pequeñas pueden ser educados cerca de sus casas, con una atención individualizada, con mezcla de edades que contribuye al desarrollo de las habilidades sociales más fuertes y sólidas, donde se favorece una mayor autonomía y responsabilidad y donde se promueve un ambiente comunitario familia-escuela-entorno”, añadía.

Y es que “máis que unha institución educativa, as escolas unitarias son un fogar”, recalca la maestra que acompaña a los pequeños en el aprendizaje desde el curso pasado, Marta Álvarez Garcés, que destaca la “participación de las familias en la actividad de la escuela, incluso “pintando as paredes”. La comunidad escolar ha desarrollado este año talleres de lectura de cuentos, de jardinería y agricultura en el propio recinto con un huerto escolar y ha participado en la elaboración de adornos navideños para la decoración de las calles baionesas.

Ambiente de colaboración e empatía

La docente subraya la atención individualizada “tendo en conta as necesidades de cada neno”. “Desde que se entra pola porta xérase un ambiente excelente de colaboración e empatía. Os máis grandes sempre axudan os pequenos e os pequenos ven os maiores coma mentores e isto fai que mellore a seguridade en si mesmos”. Recalca además el aprendizaje “basado en xogos, con mesas sensoriais, minimundos, a casa do maestro transformouse en aula de psicomotricidade...” y la autonomía y el trabajo en equipo que se fomenta con las tareas que realiza cada uno a diario como limpiar las mesas, barrer el suelo o coger el material necesario. “En definitiva as escolas unitarias están demostrando que a calidade educativa non sempre se mide polo tamaño do edificio, senon pola grandeza das conexións humanas que se forxan no seu interior”, añade la maestra.

El pasado verano, antes de arrancar el curso, el Ayuntamiento realizó una serie de mejoras en la unitaria. Retiró el mobiliario de la antigua vivienda docente para ganar un nuevo espacio y utilizarla como aula de psicomotricidad, creando un lugar para el desarrollo de los pequeños. Se ampliaron los aseos para comodidad de los niños y se realizaron trabajos de electricidad para el uso de la pantalla digital y el proyector. En el patio exterior, se han colocado bancos y papeleras, además de habilitar el pequeño huerto.