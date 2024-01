El paseo de A Xunqueira de Redondela, en las puertas del multiusos, acogió ayer el acto de homenaje a los cuatro redondelanos represaliados que, tras huir de la dictadura franquista, en 1940 fueron arrestados y acabaron en el campo de concentración de Mauthausen. Antonio Piñeiro Otero, José González Vázquez y Olimpio Míguez Pazos fueron asesinados en este campo de exterminio nazi, mientras que Alejandro Lafuente Pose fue liberado por las tropas aliadas en mayo de 1945. El Colectivo Republicano, en colaboración con el Concello, colocó cuatro Stolpersteine (adoquines de la memoria) con las inscripciones de las cuatro víctimas redondelanas del Holocausto.

El presidente del Colectivo Republicano, Marcos Lareira, agradeció el apoyo del Concello y señaló que la colocación de los Stolpersteine supone un "día histórico” para Redondela. Estas piedras de la memoria suman ya máis de 100.000 piezas en 27 países, por lo que la vila redondelana se une así al "maior monumento descentralizado do mundo”, como lo definió Lareira.

Por su parte, la alcaldesa Digna Rivas señaló que con este acto a instancia del Colectivo Republicano se “fai xustiza coa memoria destes catro veciños represaliados que estaban no esquecemento”. Advirtió que “se esquecemos o horror que supuxo o nazismo corremos o risco de que se repita”. Para Rivas es una obligación “defender cada día a liberdade, a igualdade e todos os valores que representa a democracia”. También habló de memoria histórica Pedro Vieitez, del Colectivo Republicano, que hizo hincapié en que el fascismo sigue vivo, “instalouse na nosa sociedade mentres a poboación acepta calquera noticia sen contrastar ou debater por pasotismo”. También puso como ejemplos de muestras de fascismo algunos sucesos que se han producido en los últimos tiempos en Redondela como el “sabotaxe do monumento aos asasinados polo franquismo no Alto da Concheira, a misoxinia de borrar o nome das asasinadas pola violencia machista no paseo da Xunqueira ou a desfeita da exposición Mulleres Conquistadoras”.

En el acto también participó la escritora María Torres, que firmó ejemplares de su libro y la poeta Andreia Costas, que hizo partícipe al público de las miles de víctimas que aún quedan por ser reconocidas.