El Bar Liceum de Porriño acoge hoy al grupo The Lelli Kelly’s, que ofrecerá un concierto a las 21.30 horas, con un precio de 5 euros la entrada. The Lelli Kelly’s es una banda de rock gallego originaria de O Morrazo. Su repertorio se compone únicamente de obras de creación propia como “Non che dan as pernas”o “A chorar a Cangas”.