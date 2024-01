La portavoz nacional y candidata a la Xunta, Ana Pontón, visitó ayer Redondela, donde expresó su prioridad por la recuperación ambiental de las rías gallegas, y entre ellas la de Vigo y la Ensenada de San Simón, "para garantir os postos de traballo no marisqueo e tamén a calidade extraordinaria dos nosos produtos".

Asimismo mostró su compromiso con Redondela “para mellorar a vida da xente empezando pola mellora dos servizos públicos, en sanidade, no coidado das persoas maiores e en educación”. En este último ámbito señaló el demandado bachillerato de artes "nunha vila que destaca pola súa actividade cultural", o la escuela infantil de Chapela, "unha infraestrutura educativa que as familias do municipio levan moito tempo reclamando".

La candidata recalcó que Galicia precisa "un goberno e unha presidenta que, en lugar de ser parte do problema, sexa parte da solución”, y puso de manifiesto el “nefasto balance que deixa o PP tras quince anos de goberno".

La líder nacionalista también reafirmó su compromiso con la ciudadanía de Redondela y de toda la comarca para, si obtiene la confianza de los ciudadanos, trabajar duro "para atender as súas demandas, mellorar a súa calidade de vida, sabendo que reverter os recortes de quince anos do PP non é posible facelo dun día para outro, pero que imos cambiar os recortes por máis medios para blindar os servizos públicos”.