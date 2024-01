El TSXG falla a favor de uno de los vecinos de Salceda integrado en la Plataforma Vecinal contra o Catastrazo, una agrupación de más de 120 personas, que presentaron demandas contra el ayuntamiento por los cobros del IBI de los últimos cuatro años.

La Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha anulado "por contrario al derecho" el conocido como Catrastrazo, es decir, la medida por la que el ayuntamiento pasó a considerar, a efectos fiscales, como urbanos a diferentes núcleos rurales. Este cambio en la catalogación supuso que los vecinos afectados pasasen a pagar como terrenos urbanos unas parcelas que no tenían realmente las dotaciones propias de este tipo de espacios.

El fallo supone, según el despacho de abogados, que el Concello de Salceda tenga que devolver hasta 1,2 millones de euros cobrados a más de 5.000 vecinos de forma irregular.

Más de 120 demandas

Esta situación se remonta al año 2021, cuando la plataforma vecinal presentó 120 demandas pidiendo la anulación de los cambios aplicados por el concello. Fruto de este proceso, la Sección 4 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia dictó sentencia el 19 de octubre de 2023, que ya es firme, y que declara que "los terrenos sitos en núcleos rurales tradicionales, en entornos pendientes de urbanizar, que fueron computados como urbanos, a los efectos del IBI, deben de seguir siendo considerados como rústicos (no urbanizables)".

Ello comporta que a los titulares no se les puede exigir el pago del IBI como si se tratase de fincas urbanas. Y en relación con las liquidaciones ya practicadas, obligará al ORAL y al Concello de Caselas a devolver las subidas del IBI, ya cobradas en los últimos 4 años.

Antonio Heredero, abogado de BGI LAW, uno de los despachos que llevó el caso, se trata de "un hito de gran importancia" que abre el camino para el resto de afectados: "Todos los vecinos afectados pueden recurrir porque tienen derecho a que se les devuelva todo el dinero que se le ha cobrado de más por pagar un IBI que no les correspondía", ha comentado.

En el mismo sentido, José María Mantilla, de Calixto Escariz Abogados, recuerda que, una vez ganada esta primera sentencia "el resto de los vecinos tienen el camino abierto y no tienen más que demandar para poder recuperar todo lo cobrado en estos cuatro años".