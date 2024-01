Torres Agrelo pierde sus vistas a la ría

Debía ser una medida beneficiosa para los vecinos, pero la realidad ha sido todo lo contrario. La instalación de pantallas antirruido en la línea ferroviaria del Eixo Atlántico en el tramo de Torres Agrelo, en la parroquia redondelana de Cesantes, ha generado malestar entre los residentes por el gran impacto visual que está generando. Su altura –superior a seis metros en algunas zonas–, pero sobre todo el material empleado, una chapa completamente opaca que deja en sombra las casas próximas, centran las quejas de los residentes, que reclaman que se cambien por otras más bajas y de metacrilato que permita el paso de la luz.

Una de las zonas más perjudicadas es el Camiño de Vilela, donde las casas están situadas sobre un talud a más de diez metros de altura sobre las vías que ya actuaba de barrera natural contra el ruido de los trenes. Desde lo alto, los vecinos disfrutaban de unas vistas inmejorables a la ría de Vigo y de unas espectaculares puestas de sol. Pero de la noche a la mañana todo eso ha desaparecido. “Todo lo bueno que tenía esta casa, que era el paisaje y la luminosidad, lo hemos perdido. Antes el sol iluminaba durante toda la tarde y ahora nos lo oculta la enorme pantalla que tenemos en el frente de la casa. La piscina se queda en sombra y las únicas vistas que tenemos es la valla verde de más de cinco metros de altura”, lamenta Sonia Camiña, que reside junto a su marido y dos hijos en una vivienda unifamiliar de planta baja rodeada de un gran jardín pegada a la pantalla.

Esta afectada asegura que en ningún momento desde el Concello avisaron a los vecinos del proyecto de las barreras, por lo que se enteraron el pasado mes de mayo cuando la maquinaria comenzó con los trabajos de pilotaje. “En este momento nos pusimos en contacto con Adif, pero nos dijeron que el plazo de alegaciones ya había pasado y que estaba todo aprobado, así que acudimos al Concello. La alcaldesa nos dijo que lo iba a solucionar, pero la realidad es que ahora tenemos una muralla delante de nuestras casas y hacen oídos sordos a las quejas”, critica.

Otro de los afectados, Raúl Barbeita, tiene la suerte de que en el tramo que afecta a su casa todavía no han instalado las mamparas. En su caso su chalet se sitúa al otro lado de las vías y la rasante de la línea ferroviaria queda cinco o seis metros por encima de su casa. En ese tramo el proyecto contempla pantallas de cuatro metros, por lo que el sol no iluminaría su vivienda hasta el mediodía. “Ahora hasta las once de la mañana apenas tenemos luz, por lo que si nos tapan otros cuatro metros nos perjudicarían muchísimo”, justifica. Su objetivo es conseguir reducir la altura a unos dos metros y que se pongan de metacrilato transparente, reduciendo así el impacto visual. “Hemos contratado un abogado para intentar que se modifique el proyecto, porque una vez que se instalen será muy difícil conseguir que las cambien”, puntualiza. Este vecino también se queja de la falta de apoyo por parte del Concello. “Fui cinco veces a Urbanismo pero todo son excusas y largas, cuando lo que tenían que haber hecho es informar a los vecinos en su momento, cuando llegó el proyecto y tramitaron las licencias, para poder presentar las alegaciones que se consideraran oportunas”, subraya.