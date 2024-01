Redondela apuesta por potenciar el turismo de naturaleza

La feria del turismo de Fitur que se celebra la próxima semana en Madrid se ha convertido en uno de los grandes escaparates mundiales de este sector. Redondela estará presente en la cita con una propuesta de turismo de naturaleza y experiencias. La intención es “poñer en valor o patrimonio natural e paisaxístico do municipio a través do turismo”,según explicó la alcaldesa Digna Rivas.

Desde el Concello cuentan con la colaboración de la empresa Alecrín Actividades y Aventura, que desde hace años realiza distintas propuestas y rutas guiadas en el municipio. Su responsable, Ana Vázquez, considera que la Ensenada de San Simón “é un recurso con moitísimas posibilidades e para público de todas as idades”. La oferta de las concejalías de Turismo y Sostibilidade incluye actividades de naturaleza y lúdicas en las que los participantes “poden vivir experiencias como remar nun kaiak pola enseada, saír en bicicleta para coñecer a fauna e a flora da enseada ou observar o ceo nocturno sempre guiados por expertos”, explica la concejala de Turismo, Rita Pérez.El responsable de Sostibilidade, Roberto Villar, señala que “é un xeito de poñer en valor o noso patrimonio natural ao tempo que educamos en sostibilidade e respecto ao medio ambiente”.

El programa de rutas que organiza el Concello también incluye propuestas de turismo marinero para toda la familia. Redondela es un municipio muy vinculado al mar “e ás veces descoñecemos todos os recursos que nos pode ofrecer”. La técnica destaca que “a xente que participa sorpréndese da vida e as especies animais que ofrece a enseada, porque descobren elementos que non sabían que estaban alí”, y pone como ejemplo las rutas en kayak en las que los participantes pueden conocer la vida que cobijan las bateas, acercarse al islote de As Corveiras o rodear San Simón, entre otras experiencias educativo-ambientales.

Otra de las apuestas es la actividad de observación astronómica para toda la familia en la que, de la mano de un guía especializado, los participantes reciben explicaciones sobre las estrellas más importantes, las constelaciones visibles y los métodos de orientación nocturnos, entre otras cuestiones.