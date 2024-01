“¿Qué hago al terminar Secundaria o, qué pasa si no me gusta el ciclo o la carrera que elegí?”. Estas son algunas de las preguntas más frecuentes entre el alumnado y a las que se enfrentan sus familias. A ellas quieren dar respuesta la Federación de Anpas de centros educativos públicos del Condado, A Paradanta y A Louriña (FANPO) y el Anpa del IES Val do Tea de Ponteareas con la celebración de una Jornada de Itinerarios y Orientación. En ella, los participantes podrán conocer la extensa lista de posibilidades que existen, entender que existe el derecho a equivocarse y no hacer de una decisión un conflicto o imposición, entre otros asuntos a tratar.

La jornada tendrá lugar el próximo martes, día 23, a las 18 horas, en el salón de actos del IES Val do Tea de Ponteareas, a cargo de los equipos de dirección y orientación de los tres institutos de Ponteareas y del CIFP A Granxa y la jefa de estudio de la Escuela Oficial de Idiomas, quienes asesorarán a las familias de los múltiples itinerarios que puede seguir el alumnado. El personal orientador informará sobre las ofertas educativas de cada centro, explicará las características más destacables del Bachillerato, de la oferta de la educación para mayores de 18 años, de la Formación Profesional, de la Escuela Oficial de Idiomas y de otras posibilidades que ayuden a tomar decisiones sobre un itinerario académico-profesional, acorde al alumnado y a su contexto sociofamiliar. “Equipos directivos de orientación del IES Val do Tea, IES do Barral, IES Pedra da Auga y CIFP A Granxa, hablarán con las familias con el objetivo de resolver dudas, ayudar en la toma de decisiones y ofrecer herramientas para decidir en familia”, explican desde el Anpa A Ponte del IES Val do Tea. Información sobre la oferta pública de ciclos, pautas para seguir diferentes itinerarios, accesos a la universidad sin cursar Bachillerato, educación para adultos y alternativas para el alumnado con necesidades son algunos de los temas que se abordarán en esta Jornada de Itinerarios y Orientación.