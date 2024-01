El BNG denuncia una vez más la “inacción” de Xunta y Concello en relación al proyecto de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para poner freno a las crecidas en el centro de Gondomar. Lo hace tras responder el Gobierno gallego esta semana a la pregunta formulada en el Parlamento gallego sobre el estado de ejecución del plan por parte de la diputada nacionalista Carmela González.

El Ejecutivo sostiene que las obras no se pusieron en marcha porque el Concello de Gondomar no ha cumplido con una de sus obligaciones por convenio, poner los terrenos a disposición. Cuestión que el alcalde, Paco Ferreira, ha desmentido en varias ocasiones en los últimos meses, además de argumentar que el problema está en la reordenación del tráfico, que la Xunta pretende desviar por la Praza da Paradela, una alternativa que considera “impensable”.

La portavoz del BNG, Manuela Rodríguez, preguntará al regidor por el asunto en el próximo pleno, pero afirma que, en cualquier caso, “resulta ridículo, como de nenos pequenos, este intercambio de culpas, cando o que está en xogo é resolver un problema desta dimensión”. Considera “indignante o uso partidista deste tema porque, mentres PP e PSOE perden o tempo en acusacións cruzadas, o perigo de novas inundacións mantense”.

Bouzós: Ferreira “miente”

Por su parte, la portavoz del PP local, Paula Bouzós, acusó ayer al alcalde de “mentir” en este asunto. Recordó que en diciembre la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, contestó a otra pregunta de la diputada socialista Leticia Gallego en el mismo sentido. “A conselleira concretou que o Concello presentara uns preacordos cos propietarios que non tiñan validez ata que se formalizasen as actas de ocupación e sinalou que o Goberno galego estaba preparado para actuar no río Miñor e que para iso se reservaban 1,97 millóns de euros no orzamento autonómico do ano 2024 para cumprir co compromiso”.