Redondela inicia una limpieza integral de la playa de Cesantes

Redondela quiere que sus arenales estén relucientes para la llegada del buen tiempo en la primavera. Con este propósito, mañana arrancará un programa de limpieza integral de la playa de Cesantes, la principal del municipio.

La actuación estuvo precedida por el estudio encargado por el gobierno local a una empresa especializada en la gestión ambiental que realizó una valoración de todos los daños sufridos tanto en el arenal como en su entorno debido a los temporales de este invierno. Al tratarse de un espacio de especial protección dentro de la Rede Natura 2000, el Concello solicitó en diciembre una autorización a la Xunta para poder actuar. El permiso llegó a principios de mes, pero las lluvias de la pasada semana obligaron a retrasar la limpieza, que comenzará mañana. Las labores incluirán “a recollida de restos de madeira, lixo e plásticos que deixou o mar na praia nos últimos temporais”, explica la concejala de Medio Ambiente, Pilar Martínez.

La actuación afecta a toda la franja litoral, desde el puerto hasta el final de la playa “onde se acumulan toneladas de lixo procedentes das fortes marusías”, señala la edil.

Retirada de ramas y troncos

El Concello ya realizó una limpieza manual en el areal el pasado 2 de diciembre para recoger los restos que dejaron los fuertes temporales de noviembre. En esa ocasión se retiraron diez tractores de basura, especialmente restos de madera y plásticos arrastrados por el mar. Martínez destaca que es habitual que los temporales del invierno arrastren a Cesantes muchos restos “xa que nos atopamos no fondo dar ría”, pero puntualiza que es la primera vez que se realizan este tipo de limpiezas durante el invierno, ya que hasta ahora “estas actuacións comezaban sempre coa chegada do bo tempo na primavera ou no verán”, apunta la edil.

La responsable de Medio Ambiente pone de manifiesto que está todos los días a disposición de los vecinos en el Concello o también por teléfono para que le comenten “calquera dúbida ou suxestión que desexen sobre o estado dos areais ou outros asuntos que lles preocupen”.

El departamento de Medio Ambiente también cuenta con un plan integral para la regeneración de la playa de Cesantes y su entorno que contempla la reposición de los elementos de madera dañados por los temporales. Una empresa con acreditación ambiental trabaja en la valoración de todos los daños para reponer las barandillas y tablones del paseo que estén en mal estado, así como el mobiliario urbano. Otra de las preocupaciones de la concejalía es la situación de la zona de las dunas, con presencia de especies invasoras. “O Concello porá en marcha a rexeneración desta zona”, se compromete Martínez, que también anuncia el mantenimiento de estos espacios naturales “ao longo de todo o ano para evitar a proliferación das plantas invasoras”.