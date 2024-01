El juzgado de instrucción número 2 de Redondela ha dictado el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones sobre la querella presentada por la alcaldesa de la localidad, la socialista Digna Rivas, contra el portavoz municipal del PP, Javier Bas, por un supuesto delito de calumnias, al entender que el comportamiento del edil y exalcalde popular no encaja en ese tipo penal.

La querella fue presentada a finales del pasado mes de noviembre después de que Bas, en una rueda de prensa junto a varios concejales del PP, acusara a la regidora como responsable de “graves irregularidades” detectadas en un expediente para solicitar una subvención destinada a la mejora del Mercado Municipal, entre ellas la falsificación de la firma del arquitecto.

En el auto, la jueza expone que Bas no imputó un delito a la alcaldesa con el conocimiento de su falsedad, sino que expresó una posición cuando ya sabía que se había abierto una investigación interna en el Concello. Para la magistrada, las declaraciones del portavoz del PP en las que acusaba a la alcaldesa de haber firmado y enviado documentación falsificada no tenían como objetivo difamar a Digna Rivas, sino “poner de manifiesto irregularidades constatadas en un expediente del Ayuntamiento de Redondela y objeto de auditoría interna”.

Por ello, no aprecia la concurrencia del delito de calumnias y, además, señala que debe ponderarse la supuesta perturbación del derecho al honor que esgrime Rivas con “el derecho a la libertad de expresión” de Bas. “En definitiva, en este caso debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión del querellado, quien además profirió expresiones que no pueden calificarse como frases y expresiones ultrajantes u ofensivas”, concluye la jueza de instrucción. Contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma o recurso de apelación.

Satisfacción en el PP

Desde el grupo municipal del PP expresaron ayer su “satisfacción” por el archivo de la querella por calumnias interposta por Rivas contra Bas y consideran que el auto supone un respaldo a las afirmaciones realizadas en su momento por el portavoz popular sobre las presuntas irregularidades detectadas en la solicitud de una ayuda para la rehabilitación de la plaza de abastos de Redondela.

Por su parte, el propio Javier Bas indicó que “a Xustiza está para cousas moito máis importantes que para as ‘rabietas’ da actual alcaldesa”.“Seguirei vixiante en que se cumpra sempre a legalidade no noso Concello, que non se merece, baixo ningún concepto, o rumbo de deriva e abandono que lle está a dar Digna Rivas”, puntualizó Bas.