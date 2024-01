“Porque somos una banda de zurdos”. Es la explicación que da Iván Fornos al nombre del grupo que integra junto a Sebastián Romero, Pedro Carrero, Phil Jo y Noelia Mancino: The Sexy Lefties. Un nombre sugerente que toca una mezcla de soul, blues y funk, y que estará hoy, a las 21.30 horas, en el Bar Liceum de Porriño, que ha reabierto sus puertas con el firme propósito de apostar por la música en directo y los artistas locales.

En este sentido, The Sexy Lefties es una banda con ADN porriñés. La mayoría de sus miembros son de Porriño y, aunque su trayectoria conjunta todavía no es muy extensa, puesto que arrancaron este proyecto en verano, por separado son músicos con experiencia. Es el caso de Iván y Sebastián que han participado en otras bandas de metal y hard rock, “pero nos hicimos mayores y nos fuimos tranquilizando”, bromea Iván, explicando que llegaron al estilo que ahora proponen en The Sexy Lefties a través de tocar versiones de Janis Joplin.

El de hoy en Porriño no será su primer concierto, pero tocar en casa siempre es más especial. Es por ello que agradecen a la dirección del Bar Liceum esta apuesta por la cultural y por “darle un empujón a Porriño”. “Hacía falta recuperar este emblemático espacio”, valora Iván, el guitarrista de la banda, que completan Phil con el bajo, Pedro a la batería y Sebastián con el teclado. La voz es cosa de Noelia, la única mujer de la banda, y la más joven.

Aunque comenzaron su andadura juntos en verano y cada uno tienen sus responsabilidades laborales, ya están pensando en sacar un disco el próximo verano. Y es que, además de tocar versiones, también componen sus propios temas, los cuales ofrecerán hoy en el Bar Liceum, por un precio de 5 euros la entrada. Y, quien se los pierda, tendrá otra oportunidad de escucharlos muy pronto, pues ya tienen algún que otro concierto cerrado el próximo sábado, día 20, en La Pecera, en Vigo.