Cargado de proyectos llega el año 2024 para la banda rock The Mirror. En pleno proceso de creación de su segundo álbum, que incorporará sorpresas y dará a su trayectoria un cambio de rumbo importante del que por el momento no ofrecen detalles, los músicos miñoranos y vigueses estrenan este sábado su cuarto vídeoclip en Vigo, en el Café UF a las 20.00 horas. Se trata de un original trabajo en animación “stop motion” del artista cangués Damián Nogueira, que ha sido seleccionado para el premio al mejor corto de los Best Film Awards de IMDb –la base de datos sobre cine más importante del mundo– y finalista en el Paris International Short Festival.

La balada “Hey, boy!” del primer disco de la banda, titulado con su propio nombre, pone la música al corto de 7 minutos protagonizado por Leonarda Ucrónica, una joven de trapo que hace un viaje sideral e introspectivo, en línea con la llamada a la rebelión contra las convenciones sociales que hace el tema. Hace algo más de un año que está en marcha este curioso proyecto que surgió un buen día de clase en una conversación de dos compañeros profesores de instituto: la vocalista de The Mirror, Tania Rodríguez, y Damián Nogueira, artista audiovisual apasionado del subgénero de ficción científica “steampunk” y del “stop motion”. Todos los integrantes del grupo colaboraron en la producción, que incluye exteriores en la playa de Liméns. Después del estreno presencial, tras el que se abrirá un coloquio con los artistas y tendrá lugar un pequeño concierto de la banda, el cortometraje se colgará en el canal de YouTube de The Mirror y en sus perfiles de redes sociales.