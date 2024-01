Emprender antes de los 30... y por partida triple

Quien no arriesga, no gana. Y si no que se lo pregunten a Rubén y Alejando Villamarín, dos hermanos de Gondomar que, con solo 26 y 30 años, respectivamente, ya han abierto su tercer negocio de hostelería en el Val Miñor. “No es fácil emprender, y menos en los tiempos que corren, pero con ideas, ganas y ambición, se pueden sacar adelante grandes proyectos”, dicen los hermanos Villamarín, que, bajo el nombre de Medusa, quieren crear una marca propia que transmita “trabajo bien hecho”.

En junio de 2022 abrieron su primer local, el Medusa Brunch, en Gondomar. Ambos tenían claro que querían tener su propio negocio, algo a lo que estaban acostumbrados en casa porque su padre es dueño de una ferretería en Gondomar. De hecho, hasta entonces, Alejandro trabajaba en el negocio familiar, y Rubén fue delineante primero, y se hizo autónomo después, como repartidor de pan. Eso fue plantando en ellos la semilla de las ganas de emprender y, aunque inicialmente pensaron en un restaurante, finalmente se decantaron por algo más moderno, tipo brunch, ya que no existía ninguno en Gondomar. “La gente de aquí también tiene derecho a disfrutar de la misma oferta gastronómica que en una gran ciudad”, valora Rubén. Solo seis meses después de abrir las puertas del Medusa Brunch en Gondomar, lanzaron su segundo local en el parque comercial Nasas de Porto do Molle, el Medusa Brunch Nigrán. El mismo concepto, bajo la misma marca y con los hermanos Villamarín al frente. El Medusa Brunch Nigrán se inauguró en diciembre de 2022 y, hace menos de un mes, a mediados de diciembre de 2023, vio la luz su tercer proyecto juntos, diferente pero complementario, al que bautizaron como A Galiña by Medusa. “Un nuevo concepto que ofrecerá a los clientes platos típicos, pero a su vez marcarán la diferencia, por su elaboración e innovación, con el resto de locales de la zona”, explican los hermanos Villamarín, convencidos de que una villa de cerca de 16.000 habitantes como Gondomar puede ofrecer la misma oferta gastronómica que una gran ciudad. “La gente de aquí también tiene derecho a cosas modernas”, dice Rubén. Así, con 26 y 30 años, dan trabajo a trece vecinos y vecinas del Val Miñor y, aunque se muestran ambiciosos y con ganas de seguir creciendo, reconocen que el camino del emprendimiento no ha sido fácil, y que han echado de menos alguna ayuda por parte de las administraciones. “No recibimos ni una sola subvención o facilidades por ser jóvenes y emprendedores”, lamentan. Aunque ambos comparten responsabilidades, Alejandro se ocupa del local de Nigrán y Rubén de los de Gondomar. Se organizan como hermanos, y, aunque trabajar con la familia a veces tiene sus contras, ganan los pros. “Nadie va a tratar mejor tu negocio que un hermano, sabes que es alguien en quien puedes confiar”, valora Rubén Villamarín.