“La casa en la que nació Antonio Palacios no es donde está puesta la placa”

Hace 150 años nació en Porriño el arquitecto Antonio Palacios Ramilo. Así se destaca en la placa de una de las viviendas del centro urbano porriñés, en la que se puede leer “Nesta casa naceu o ilustre fillo do Porriño o 8-1-1.874”. No obstante, su compañero de profesión, el madrileño Álvaro Bonet, dice tener la prueba de que la ubicación exacta donde nació Palacios es otra, aunque también en Porriño. Así se lo hizo saber ayer a sus “palaciebers”, los más de 5.000 seguidores de la cuenta de Instagram @descubre_a_palacios, en la que difunde el legado del prolífico arquitecto.

“La casa donde nació el arquitecto no es donde está puesta la placa, esa fue una de las casas donde vivió en Porriño. En mi tesis desvelaré su lugar exacto de nacimiento”, contó ayer a su comunidad de Instagram para celebrar el 150 aniversario de Palacios. Aunque prefiere mantener en secreto su hallazgo hasta después de la presentación de su tesis, en la que trabaja desde 2020, explica a FARO DE VIGO que llegó a esta conclusión a través de unas fotografías antiguas de Porriño.

“Compré dos fotos antiguas de Porriño con anotaciones por detrás; en una pone casa familiar de Palacios, y en otra, casa natal de Palacios”, indica Bonet, detallando que la vivienda familiar corresponde al inmueble al que se le atribuye actualmente el lugar de nacimiento, y la otra, la desvelará cuando presente su tesis. Antes de hacerse con estas fotografías, Álvaro Bonet ya había barajado esta hipótesis, que compartió con él otro gran experto en Antonio Palacios, el historiador José Ramón Iglesias Veiga. “Él tenía la sospecha de que estaba mal ubicada la vivienda”, dice, lamentando el fallecimiento del profesor Iglesias Viega antes de poder compartir con él su descubrimiento.

Aunque cuando inició la tesis su intención no era escudriñar necesariamente la vida personal de Palacios, “fui tirando del hilo y descubrí al personaje”. En este sentido, indica que existen muchos datos biográficos erróneos, y que faltan otros por explicar. En parte, achaca esta falta de información a que no tuvo descendencia, a la época de grandes cambios en la que le tocó vivir y a que era una persona reservada. Con todo, si Álvaro Bonet tuviera que definir a Palacios, diría que fue “una persona muy entregada a la profesión de arquitectura”. “También era generoso”, indica, recordando proyectos como el Templo Votivo de Panxón, en Nigrán, “que regaló a cambio de que no se destruyera el arco visigodo del exterior”.

“Se nota que es de Porriño por su fijación por la piedra”, comenta el arquitecto que está detrás de la cuenta de Instagram @descubre_a_palacios. Sobre esto, dice que tenía un primo “graniteiro”, por lo que igual eso influyó en él.

Por otro lado, Bonet hace hincapié en lo prolífico que fue Palacios, pero también en su versatilidad. De ello da buena cuenta en su tesis, centrada en la arquitectura industrial y comercial del porriñés. “Era quien de conseguir proyectos de gran envergadura como el edificio de Correos o del Metro, pero también aceptaba obras menores”, cuenta Bonet, que en su investigación añade más de ochenta obras al catálogo de Palacios, “muchas son pequeños encargos, pero que demuestran su versatilidad”.

Documentos inéditos

Para llegar a estas conclusiones, fueron varios los caminos que llevaron a Bonet hasta Palacios. El primero, quizás, mucho antes de nacer, pues su tía abuela ya entrevistó al arquitecto en 1918. Con todo, fue la profesión lo que acercó a Álvaro al arquitecto porriñés. La gran exposición sobre Palacios que se celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2001 fue la primera toma de contacto, que continuó cuando fue miembro de la Asociación de Defensa del Patrimonio de Madrid y, rebuscando en el Archivo de la Villa, encontró documentos firmados por Palacios, algunos de ellos inéditos.

Dice que “es un trabajo casi de forense”, que comparte con su comunidad de Instagram y que también reflejará en la tesis que presentará este año en la Universidad Politécnica de Madrid, justo cuando se cumple el 150 aniversario del nacimiento del arquitecto y la celebración del “Año Antonio Palacios”.