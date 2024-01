El BNG de Pazos de Borbén, que apoyó junto al PSOE la investidura del alcalde Luciano Otero (Alternativa Veciñal), expresa a través de una nota de prensa su “precupación pola pasividade” del regidor ante los presupuestos para este año. El Concello se rige hasta ahora con las cuentas que tenía el PP.

El portavoz de los nacionalistas, Xurxo P. Besadío, recuerda que Otero gobierna en minoría y “precisa do indispensable voto a favor do BNG” para aprobarlas. El alcalde pasó a este edil un borrador de presupuestos “pero aínda non concertou ningunha reunión formal para falar de propostas”, lamenta Besadío.

“Se Alternativa Veciñal e Luciano Otero pretenden contar co apoio do BNG para a aprobación dos orzamentos municipais debe sentar a falar e negociar”, avisa el nacionalista, que adelanta la necesidad de hacer frente a subvenciones para colectivos culturales y deportivos.