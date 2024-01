El Museo da Ciencia do Viño do Condado do Tea registró un total de 1.508 visitas en 2023. Un máximo histórico que sitúa este espacio como un referente cultural sobre viticultura en España, como así lo demuestra el goteo continuo de visitas recibidas desde que el museo abrió sus puertas en febrero de 2019, informó el Concello de Salvaterra.

De las más de 1.500 personas que pasaron por el museo en 2023, más de 1.300 procedían del territorio nacional, y casi 300 de fuera del país. Los meses de mayor afluencia de visitantes fueron mayo, agosto, septiembre y diciembre; meses todos ellos que coinciden con periodos vacacionales y fiestas ya consolidades, como son la Fiesta del Vino del Condado do Tea en agosto, o la Fiesta del Vino Espumoso en diciembre, eventos que sirven para situar en el mapa a Salvaterra y promocionar los vinos de la subzona del Condado. “El carácter didáctico e interactivo del Museo da Ciencia do Viño en la promoción del Condado do Tea bajo la Denominación de Origen Rías Baixas pone en valor una marca propia y al mismo tiempo pone de manifiesto la riqueza existente de la zona vinícola y como destino turístico con el sello distintivo: Salvaterra do Miño”, valoran desde el Concello.