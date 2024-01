Los mayores de Tameiga resucitan los “cantos de Reis”

“La música es un elemento dinamizador de la memoria”, dice Lorena Pinheiro, trabajadora social y narradora oral al frente del proyecto “Tameiga no tempo”, una iniciativa de la Comunidad de Montes de Tameiga para fortalecer los vínculos colectivos y prevenir la soledad no deseada de las personas mayores. Precisamente en la memoria de esas personas se guardan las tradiciones propias de cada territorio, como los “cantos de Reis”. Y en Tameiga, como en otros puntos de la Galicia rural, hubo un tiempo en el que, en víspera de Reyes, se cantaban los “cantos de Reis”, que hoy un grupo intergeneracional de esta parroquia de Mos va a replicar.

“Surgió de casualidad”, cuenta Lorena, conductora del proyecto “Tameiga no tempo”, cuyo objetivo era recoger historias de vida vinculadas al territorio de Tameiga a través de los relatos de los vecinos y vecinas más mayores. Fue así como, escarbando en la memoria, algunas recordaban ir de niñas a “cantar los Reyes” de casa en casa. “Unos tiempos en los que lo común primaba sobre lo individual, y en el que la música y el canto acompañaban el día a día de los vecinos y vecinas”, cuenta Lorena Pinheiro, que se propuso recuperar esta tradición en apenas tres semanas.

Con la ayuda de las personas mayores que acuden a estos talleres de “Tameiga no tempo”, Ceditas, Fita, Secundina, Solita, Pura, Ana, Amalia, Carmen Leirós, Carmen Francisco, Adela, Deli, Carlos, Victoria, Benito, Alberto y Cesáreo; y con otras personas de la parroquia que se sumaron al proyecto, como Noelia y Carmiña do Río, que aportaron la letra y la melodía del “canto de Reis de Tameiga”, respectivamente; y Rubén, nieto de Carmiña do Río, que se ocupará de la música; la parroquia de Tameiga ha rescatado esta tradición perdida durante décadas.

No todos y todas participarán hoy en los “cantos de Reis” por problemas de salud o movilidad, no obstante, tendrán ayuda de familiares o amigos de la parroquia, que formarán un grupo intergeneracional de más de veinte personas, desde los 5 hasta los 90 años de edad, que irán de casa en casa “cantando los Reyes”. Aunque la tradición marcaba esta actividad en la noche del 5 de enero, han decidido adelantarla un día para no coincidir con las cabalgatas de Reyes.

Así, esta tarde, equipados con zanfoña, gaita, pandereta, tambor, conchas y botella de anís, recorrerán Tameiga para recuperar esta tradición y fortalecer los vínculos colectivos. Además del canto de Reis propio de la parroquia mosense, interpretarán otros cantos de la tradición oral recuperados del archivo sonoro del Museo do Pobo Galego.

Estructura tradicional

Reproducirán la estructura tradicional de estas coplas: primero, unos versos para pedir permiso o licencia para que los autoricen a entrar en casa para comenzar a cantar. Luego, el canto de Reis, cuya temática está ligada a las peripecias vividas por José y María para encontrar un lugar donde dar a luz al niño Jesús y la visita de los Reyes Magos; y, en tercer lugar, una copla de agradecimiento si se recibe aguinaldo, o de escarnio si se van con las manos vacías.

“Esperamos recibir un buen aguinaldo”, bromea Lorena Pinheiro, haciendo hincapié en la necesidad de incluir a la gente mayor en la sociedad como miembros activos, realizando actividades pensadas en ellos. En este sentido, felicita a la Comunidad de Montes de Tameiga por tener esta iniciativa de “Tameiga no tempo”, para la cual disponen de una furgoneta de nueve plazas que recoge y devuelve a sus casas a todas las personas participantes, que se reúnen dos veces por semana en el Centro Cultural de As Pedriñas. Gracias a ello, la parroquia recupera el patrimonio inmaterial de los “cantos de Reis”.