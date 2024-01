Un total de seis agrupaciones participaron el pasado sábado en el “V Encontro de Ranchos Tradicionais” que tuvo lugar en Salceda de Caselas. Entre las agrupaciones presentes estuvo por vez primera el Rancho Folclórico Os Moleirinhos do Gadanha, de Monçao (Portugal), haciendo el evento salcedense más internacional.

La actividad intenta potenciar y mantener vivas unas tradiciones festivas de carácter ancestral que todavía perviven en varias localidades del área metropolitana de Vigo y que están vinculadas a las fiestas de Reyes o al Entroido.

A diferencia de otras formaciones similares, como los bandos, que solo cantan, o las rondallas, que solo tocan, los ranchos incorporan danzas a su repertorio. En estas danzas, encuadradas entre las llamadas danzas blancas, se emplean arcos, castañuelas, palos y cintas, y los danzantes van adornados con sombreros, joyas, collares, plumas, telas de colores y otra indumentaria llamativa.

La alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, destacó la importancia de la edición de finales de 2023, que internacionalizó el festival, que ya ha cumplido cinco años. Además de la agrupación portuguesa participaron las Madamas e Galans de Cabeiro (Redondela), Rancho de Reis de Lourido (Salvaterra), Canto de Reis do Serán (Salceda), Rancho de Reis da A. C. A Feira (Salceda) y Rancho de Entroido A. C. A Feira (Salceda), que fueron los anfitriones.

“Los ranchos son una figura de nuestra tradición, de nuestra cultura, que nos distingue en todo el país, y es necesario cuidar estas tradiciones y que no queden en el olvido, que se recuperen, que se escenifiquen, que lleguen a los más pequeños como parte de lo que somos y de lo que sentimos”, señaló la alcaldesa durante el encuentro, al que asistió numeroso público.

La regidora señaló además que las administraciones públicas deben estar a la altura y apoyar estas iniciativas. “Tenemos que buscar la excelencia a través del nombramiento de Patrimonio Inmaterial de Galicia de esta tradición”, indicó.

“Gracias a los colectivos sociales por proteger este patrimonio, los y las que formáis los ranchos y mi especial agradecimiento al Entroido da Feira por mantener viva esta tradición”, añadió Castiñeira.

A la actividad también acudió el vicepresidente de la Cámara de Monçao, João Oliveira.