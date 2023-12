Mos recupera la plusvalía y reduce las tarifas por uso de instalaciones deportivas

La corporación municipal de Mos celebró ayer el último pleno del año, en el que se aprobaron dos importantes ordenanzas fiscales: por un lado, la recuperación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, es decir, el conocido como impuesto de plusvalía, que había sido eliminado; y, por otro lado, la modificación de la ordenanza reguladora de las tasas por utilización de las instalaciones de propiedad municipal. En este último caso, el gobierno local presentó varias rebajas en las tarifas por utilizar equipamientos deportivos. Ambos puntos fueron aprobados con los votos a favor del Partido Popular y las abstenciones del PSOE y BNG.

Sobre la modificación de la ordenanza que regula las tasas de uso de instalaciones municipales, la concejala de Hacienda, Feli Rodríguez, explicó que la finalidad de la misma es “hacer viables las tasas y que no sean gravosas para los usuarios y clubes”. En este sentido, se establecieron unas tarifas de 5 euros la hora por el uso de pabellones polideportivos de lunes a viernes, y de 10 euros la hora los fines de semana y festivos. Para reservar un día completo para eventos sin ánimo de lucro, el precio será de 5 euros y, en caso de que la actividad a desarrollar sea con ánimo de lucro, será de 300 euros. También se reguló la utilización de los pabellones deportivos por grupos de peregrinos, que será de 3 euros la noche por persona.

De 240 a 80 euros al mes

De esta manera, explicó la edil de Hacienda que un club que entrena cuatro horas a la semana pasará de pagar 240 euros al mes a abonar 80 euros al mes con la modificación de la ordenanza. “Es la única manera que tenemos de apoyar a nuestros deportistas”, explicó la concejala del Partido Popular.

Los grupos de la oposición se abstuvieron en la votación. El PSOE criticó que, hasta ahora, la ordenanza no se estuviera cumpliendo. “No es justo que unos estén pagando y otros no”, valoró la portavoz socialista, Victoria Alonso. Por su parte, desde el BNG consideraron que la ordenanza no estaba bien hecha, proponiendo su retirada. El portavoz nacionalista, Gustavo Barcia, apuntó que deberían incluirse todas las instalaciones municipales y dijo no entender la reducción de la tarifa de los 15 a los 5 euros la hora. Tampoco queda claro, según los nacionalistas, los criterios que rigen los fines con o sin ánimo de lucro, ni el horario de uso de las instalaciones para los grupos de peregrinos.

Reactivan la plusvalía

En este sentido, la concejala de Hacienda explicó que se modifican las tarifas porque “los clubes nos hicieron saber que era inviable pagar las tasas existentes”. También se pronunció la alcaldesa, Nidia Arévalo, defendiendo que “era una ordenanza realista para lo que pasa aquí cada día”.

Por otro lado, en cuanto al impuesto de plusvalía, que fue eliminado el año pasado, el gobierno municipal recupera el mismo, que solo afecta a transmisiones urbanas, no en suelo rústico. Además, recordó la concejala de Hacienda que para propiedades que se adquieren por fallecimiento de un familiar, la ordenanza contempla una bonificación del 95%.

Los socialistas criticaron la reactivación de este impuesto en el momento actual y propuso esperar para que no se junte con la modificación de otras tasas. Por su parte, el equipo de gobierno explicó que “se eliminó cuando vino el catastrazo y es un tributo que tenemos en el Concello y que necesitamos para las arcas municipales”.