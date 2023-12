La ANPA del instituto de Soutomaior reclama más medios para atención a la diversidad

La inauguración del IES de Soutomaior en septiembre de 2018 supuso un importante cambio en el mapa educativo de este municipio, puesto que hasta ese momento los alumnos tenían que desplazarse hasta Redondela, Pontevedra o Vilaboa para realizar el ciclo de Secundaria y Bachillerato. Sin embargo, pese al gran avance que supuso la apertura de puertas del instituto, las carencias detectadas desde los primeros meses de funcionamiento aún se mantienen cinco años después.

El pasado curso se constituyó la Asociación de Nais e Pais (ANPA) “Facendo Camiño” , y desde su nacimiento insistió ante la Consellería de Educación la necesidad de resolver las deficiencias que presenta el centro educativo, tanto a nivel de instalaciones como de atención a la diversidad. La situación actual deriva en graves problemas de masificación en las aulas –debido a ratios que rozan el límite máximo mientras que la dimensión de las aulas se ajusta al mínimo requerido–, la falta de personal especializado en la atención a las necesidades especiales, sobrecarga de trabajo en el profesorado y aumento de las situaciones de incapacidad temporal.

Según explican desde la ANPA, para este curso la inspección educativa denegó la concesión de un Plan de Diversificación Curricular (PDC), una de las pocas medidas de las que puede hacer uso el centro, ya que no supone coste añadido para la administración. “Esta denegación, non xustificada conforme á lexislación vixente e trasladada xusto ao inicio do curso, obrigou a reestruturar as aulas e os horarios do alumnado co curso xa empezado”, critican desde la asociación.

Tras remitir tres escritos a la Xefatura Territorial de Educación en Pontevedra –“para os que non houbo resposta”, puntualizan–, la ANPA decidió poner en conocimiento del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, tanto la situación del instituto como el malestar de las familias. “Tras enviar este documento, o inspector xefe dirixiuse á ANPA manifestando ter coñecemento da problemática trasladada, pero sen ofrecer solucións”, indican.

La gota que colmó el vaso se produjo hace unos días cuando la Consellería de Educación anunció distintas inversiones para varios institutos de Redondela y Pontevedra, en las que no se incluye el centro educativo de Soutomaior. “Lamentamos que unha vez máis non vexa atendidas as súas demandas, especialmente as que precisan dunha atención máis inmediata, como as pingueiras do ximnasio, que xeran un ambiente insalubre no espazo no que o alumnado realiza deporte”, critican desde la ANPA.