Redondela llevará el PXOM a aprobación inicial en el primer trimestre de 2024

El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Redondela por fin ve luz al final del túnel. Después de más de tres décadas de trámites, desde los tiempos del socialista Xaime Rei, el documento urbanístico se someterá a pleno para su aprobación inicial en el primer trimestre de 2024.

Así lo confirmó ayer la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, que asegura que después de recibir los informes sectoriales y ajustar el planeamiento por el equipo redactor, “acaba de presentarse o documento no Concello para a aprobación inicial”. La dirigente explica que en estos momentos “está a revisarse e analizarse por parte dos servizos técnicos e xurídicos do Concello para logo emitir os seus informes”.

La aprobación del PXOM es una de las principales necesidades del municipio y una demanda prioritaria de los ciudadanos, ya que Redondela se encuentra regida por unas normas subsidiarias aprobadas en 1987, una normativa urbanística totalmente desfasada.

Como complemento para facilitar la visualización del Plan Xeral de Ordenación Municipal, el gobierno local ha desarrollado un visor que estará disponible al público en la página web del Concello una vez se apruebe inicialmente el documento urbanístico. Esta herramienta permitirá a los vecinos buscar información del plan urbanístico “dun xeito máis accesible e claro”, puntualiza la alcaldesa. “Unha vez teñamos a aprobación inicial no pleno empezaremos a traballar parroquia por parroquia, informando a asociacións e para que a veciñanza poida presentar as alegacións que estime oportunas dentro do prazo”.

Rivas destaca que el planeamiento urbanístico es “moi importante para o presente e o futuro de Redondela, un plan prioritario que o municipio precisa logo de máis de 30 anos de espera”. En este sentido, señala que desde que llegó a la Alcaldía era consciente de que la tramitación do Plan Xeral debía ser una prioridad, por lo que se trabajó con la empresa redactora, funcionarios y técnicos municipales y el resto de grupos políticos para retomar los trabajos y conseguir que el documento fuese una realidad. Insiste en que se trata de una decisión “responsable, baseada no traballo realizado polo equipo técnico redactor do plan durante meses e necesaria pola situación na que se atopa a normativa urbanística do noso municipio, cunhas normas subsidiarias aprobadas en 1987 e totalmente desfasadas”, puntualiza Rivas.

En total desde el año 2021 se realizaron más de una quincena de reuniones técnicas y políticas, en las que participaron los técnicos redactores del documento, técnicos y personal de Urbanismo, así como todos los grupos políticos representados en la corporación. “Temos claro que o PXOM é un documento da veciñanza, polo que no seu proceso era imprescindible contar co resto dos grupos políticos para redactar un documento claramente participativo, transparente e consensuado”, indica la regidora local. Después de estos trámites la regidora confía en que en el momento que el PXOM se lleve a pleno “contará co apoio de todos os membros que participaron na súa elaboración” para que pueda ser una realidad el próximo año.