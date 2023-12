Hace un año el centro de Gondomar amanecía completamente anegado por las intensas lluvias que hicieron subir el cauce de los ríos Miñor y Zamáns. El agua derribó muros, entró en garajes, inundó casas particulares, negocios y vehículos y dejó sin luz a cientos de vecinos del casco urbano. Una imagen que se repite periódicamente, cada vez que llueve intensamente en la villa gondomareña, y cuya solución pasa por la ejecución de unas obras ya adjudicadas por la Xunta de Galicia en noviembre de 2022, presupuestadas en cerca de dos millones de euros. En este sentido, la conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, ha instado en el Parlamento al Concello de Gondomar a facilitar los terrenos para que la Xunta pueda comenzar los trabajos, unas declaraciones que el regidor de la villa, Paco Ferreira, considera “excusas de mal pagador”, pues asegura que el Ayuntamiento ya puso a disposición de la Xunta los terrenos en verano.

Desde el gobierno gallego lamentan que “el Ayuntamiento de Gondomar no esté cumpliendo con su parte, con las responsabilidades que adquirió en el convenio de colaboración que firmó con la Xunta, al no acreditar adecuadamente la puesta a disposición de los terrenos precisos para la actuación”. Explica la Ethel Vázquez que “la administración local presentó unos preacuerdos con los propietarios que no tienen validez hasta que sean ratificados en pleno y se formalice el acta de ocupación, por lo que legalmente es imposible que la Xunta pueda iniciar los trabajos”. Asimismo, reprocha la conselleira que “el retraso en poner a disposición los terrenos necesarios por parte del Ayuntamiento de Gondomar obligó a la Xunta a tramitar una de adenda al convenio de colaboración con el fin de reajustar las anualidades al ritmo de ejecución previsto y ampliar la vigencia del acuerdo”.

Pendiente el pago

Por su parte, el alcalde de Gondomar insiste en que ya se puso a disposición de la Xunta los terrenos, la mayoría de los cuales son de propiedad municipal. La otra parte, un 2% según los cálculos del regidor, son privados, pero el Concello llegó a un acuerdo amistoso de cesión con los propietarios, a los que pagó 15 euros por metro cuadrado. “Ahora lo que nos queda pendiente es formalizar el pago con ellos, es un total de 6.000 euros”, explica Paco Ferreira, apuntando que “es un procedimiento que a la Xunta de Galicia no le debería preocupar”.

Al margen de la cesión de las fincas privadas, Paco Ferreira considera que “pueden empezar las obras sin problema porque el 98% de los terrenos son municipales y también están a su disposición”.

Con todo, desde la consellería de Infraestructuras y Movilidad, a través de Augas de Galicia, manifiestan estar preparados y dispuestos a actuar ya en el tramo del río Miñor, que va desde el puente de la Avenida Conde de Gondomar hasta el puente de la Avenida Curros Enríquez; y en el trecho del río Zamáns, desde el puente de la Avenida Elduayen hasta su desembocadura en el río Miñor, con el fin de minimizar el riesgo de inundaciones. Así, las intervenciones proyectadas prevén la demolición del puente de la Avenida Curros Enríquez y la construcción de un nuevo viaducto con más amplitud, un canal de alivio, conectando los ríos Zamáns y Muñor, u otro muro pantalla que sustituya al actual, entre otras actuaciones.