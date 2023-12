Soutomaior supera por primera vez los 5 millones de presupuesto

Soutomaior aprobará hoy su presupuesto municipal para 2024, unas cuentas que el gobierno local califica de “históricas” al superar por primera vez en la historia los cinco millones de euros. Además, al ser avalado en el año en curso, el bipartito (BNG-PSOE) dispondrá de capacidad económica de gasto desde el inicio del año, algo que no pasaba en los ejercicios anteriores.

El documento económico que se someterá hoy a debate plenario contempla casi 400.000 euros de fondos propios para inversiones, un 24% más que el previsto en las cuentas de 2023. Esta partida, sumada a las transferencias que procedan de otras administraciones, permitirá que en 2024 se roce el millón de euros destinado a las inversiones. Entre los proyectos previstos por el gobierno local destaca la instalación de saneamiento y varias actuaciones urbanísticas en el ámbito rural y urbano.

En el apartado destinado a los Servizos Sociais, el presupuesto recoge un aumento de hasta 2.000 horas en el Servizo de Atención ao Fogar (SAF). Además, también contempla una subida salarial muy importante para todo el cuadro de personal municipal, con un incremento que ronda los 150 euros mensuales.

Proyecto ambicioso

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, lo definió como “un orzamento serio para un proxecto ambicioso”, y subrayó que en su elaboración se tuvo en cuenta “a toda a veciñanza e non deixa a ninguén atrás”.

Otra de las características de las cuentas de 2024 es que se congelan las actuales tasas e impuestos municipales, a la vez que se apuesta por la contención y eliminación de gastos superfluos o innecesarios. “Esta reorganización do gasto é a que permite aumentar un 30% as partidas de sanidade, cultura, educación e deporte; un 14% nos servizos públicos básicos; e un 12% nas actuacións de carácter económico e infraestruturas”, explica Lourenzo, que destaca que también se contemplan “importantes subas en todas as áreas de gasto excepto na relacionada cos gastos de goberno, que diminúe”.

Para elaborar el documento económico, el gobierno de Soutomaior lleva meses manteniendo reuniones con los vecinos y el tejido social del Concello, con el objetivo de trasladar y consensuar las actuaciones. “Será un orzamento transformador, de progreso, eficiente e participativo”, concluye el alcalde.