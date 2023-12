El Plan Xeral de Nigrán, listo para aprobar

El Concello de Nigrán ya puede aprobar provisionalmente el Plan Xeral de Ordenación Municipal en pleno, último paso para que la Xunta dé el visto bueno definitivo y el documento entre al fin en vigor tras quince años de trámites.

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda lo declara “ambientalmente viable” en la resolución notificada oficialmente en los últimos días. Se trata de la autorización necesaria para llevarlo a pleno y el alcalde, Juan González, espera hacerlo en el primer semestre de 2024 para que la luz verde definitiva del Ejecutivo autonómico llegue, a continuación, a lo largo del próximo año. A partir de entonces, se espera reactivar la construcción de viviendas en todo el territorio municipal. Son 5.758 nuevas las que prevé el proyecto urbanístico en un horizonte de 15 años.

“É a mellor noticia posible para pechar o ano; agora si que podemos garantir que no 2024 Nigrán será un dos poucos municipios de Galicia en contar cun PXOM aprobado”, subraya. Una buena nueva que el municipio recibe cuando han pasado tres lustros desde que el gobierno socialista del exalcalde Efrén Juanes adjudicó en 2008 la redacción del actual documento. Sus antecesores ya lo habían intentado en varias ocasiones, con rebelión vecinal incluida en el caso del popular Alfredo Rodríguez. Pero la aprobación inicial no llegó hasta cinco años más tarde, en la etapa del popular Alberto Valverde en la Alcaldía.

26 informes sectoriales

Una década se han prolongado los trámites posteriores a la aprobación inicial, desde la exposición al público, la contestación a las 1.397 alegaciones presentadas por parte de vecinos y entidades o la obtención de los 26 informes sectoriales de diversos organismos. El que más se ha demorado, con tres años de espera, ha sido el de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), que se complicó debido a la retirada del polémico vial A Xunqueira-Saiáns, que partía el municipio en dos.

Lo que pretende el gobierno municipal antes de proponer el documento para el debate plenario es introducir correcciones de errores detectados durante la gira de exposición por las parroquias, además de incorporar las sugerencias que realiza la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en su resolución. Son detalles, explica el regidor, como hacer referencia a aves protegidas y su hábitat en relación a las dunas, introducir los códigos de identificación de determinados planos o actualizar el plan hidrológico.

“Trataremos de levalo a aprobación provisional no primeiro semestre de 2024 pero sen que as presas condicionen a solvencia absoluta do documento”, destaca el regidor. Su principal objetivo era “corrixir totalmente a discriminación social e ambiental plantexada no plan anterior, que supuña o sobredesenvolvemento urbanístico na costa fronte as grandes limitacións nas parroquias do interior”.