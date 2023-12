El agua de Vilaza, en la cuerda floja tras 11 años gratuita e ilegal

Hace once años que los vecinos de Vilaza no pagan recibo del agua. No porque se hayan declarado en rebeldía sino porque la traída que construyeron ellos mismos hace décadas funciona de manera irregular desde 2012. La comunidad de aguas formada para gestionarla decidió disolverse aquel año y aquello dio origen a un largo proceso para intentar municipalizarla que todavía no ha dado sus frutos. Ahora no les queda más remedio que buscar una solución si quieren seguir utilizando la red. Para encontrarla se reúnen mañana sábado a las 11.00 en el centro cultural de la parroquia gondomareña.

La realidad es que la última directiva no llegó a comunicar su desaparición a Augas de Galicia, el organismo de la Xunta que autoriza el uso privativo del agua en cada zona. Para el departamento autonómico siguen al frente las mismas personas y les ha comunicado la caducidad del permiso que tenían en vigor. Con ayuda y asesoramiento por parte del gobierno municipal, el último presidente, Antonio Casal, ha remitido un escrito al organismo autonómico para renovar la autorización. Y para conseguir que el departamento revalide el permiso, la traída debe estar en regla. La asamblea de mañana decidirá cómo regularizar su situación. Las opciones son retomar la gestión vecinal con una directiva, o bien iniciar el proceso de municipalización. Representantes de la Asociación de Traídas de Auga Rurales (Coxapo) acudirán a la asamblea con datos objetivos para que los vecinos conozcan qué alternativa les conviene. Bernardino Castro, uno de sus portavoces, asegura que la gestión vecinal “sempre vai ser mellor e máis barata”. Según sus cálculos, el recibo medio con este sistema “non debería estar por enriba dos 100 euros, mentres que coas novas leis e o canon da Xunta vaise encarecer o servizo que prestan os concellos”, augura. Coxapo recomienda la gestión vecinal por resultar más barata para los usuarios El alcalde, Paco Ferreira, también participará en la asamblea para colaborar en la resolución del problema que su equipo se encontró cuando accedió al gobierno municipal en 2015. Aquel mismo año, el anterior alcalde, el popular Fernando Guitián, había resuelto municipalizar el servicio en la parroquia por decreto. Los informes de Secretaría e Intervención rechazaron aquella decisión al considerar que pertenecía al pleno de la Corporación. El Consello Consultivo de Galicia acabó declarándola también nula. El Concello se encarga de los controles sanitarios del agua y de reparar las averías a través de la concesionaria, Espina y Delfín, aunque la normativa tampoco le permite hacerlo. “Temos que asumir estas tarefas porque non podemos deixar a xente sen auga pero o problema ten que resolverse canto antes”, señala Ferreira. Esta vez espera que sea la definitiva. La situación no solo implica que los vecinos no paguen recibo, “un agravio comparativo” con el resto del municipio, recalca el alcalde. Desde que la comunidad de aguas decidió disolverse tampoco se autorizan conexiones, de manera que las casas de nueva construcción en la parroquia se surten únicamente de pozos que con frecuencia se secan en verano. “Son 210 casas as que teñen enganche e só son un tercio da parroquia”, afirma.