Tui impulsa una nueva gran área de ocio en Chans do Carrasco

El Concello de Tui continúa con la mejora de los parques infantiles y áreas de ocio en el municipio. Ahora mismo está ejecutando una nueva zona lúdico recreativa en Chans do Carrasco, en la parroquia de Randufe. El proyecto, que sigue los criterios del plan Ágora, supondrá la transformación de esta zona creando un espacio para el disfrute de toda la familia con múltiples opciones. La inversión prevista asciende a 298.653 euros, de los que la Diputación de Pontevedra aportará 287.648, con cargo al Plan Concellos 2022-2023. La obra fue adjudicada a la empresa Construcciones, Obras y Viales S.A. (COVSA) y el plazo de ejecución es de tres meses.

Los trabajos comenzaron con la retirada del mobiliario, luminarias y con la preparación de las superficies existentes de hormigón. El terreno está siendo nivelado y se instalará la canalización de pluviales y del sistema de riego. Completada esta fase, se procederá a la colocación de los diferentes elementos lúdicos, bancos, nuevas luminarias y un panel informativo.

Espacio para bicicletas

Así, se construirá un parque infantil de seguridad vial con un circuito para el aprendizaje y disfrute de los más pequeños. No faltarán los elementos de juego tradicionales en estas áreas, como los columpios y toboganes, junto a otros más novedosos, adaptados a todas las edades y capacidades. Además, se renovarán las pistas deportivas, habrá máquinas biosaludables, espacio para bicicletas y se creará una zona delimitada de aparcamiento. No faltarán tampoco las zonas verdes a lo largo de este espacio, que se integrará con el actual palco y el lavadero de As Chans, que fue recientemente restaurado mejorando el aspecto y poniendo en valor el conjunto de la fuente y del propio lavadero, eliminando aquellos elementos realizados con posterioridad, y que no estaban en consonancia con el conjunto.