“Non son de letras en absoluto”

Por moito que colleitase xa 34 premios por toda Galicia, metade narrativa e metade poesía, nunha carreira literaria de só seis anos, escribir segue a ser un hobby para Fran Fernández Davila. Prefire non facer obriga da súa paixón para manter o equilibrio. É enxeñeiro de profesión cunha longa traxectoria no sector do frío industrial e poñerse diante do ordenador é para el unha auténtica terapia antiestrés. O método funciona tan ben que leva gañado unha media próxima aos seis concursos por ano. Este 2023 foron dous de prestixio: o Antón Risco de novela curta por “Primavera. A camareira, o cuarto e o libro de poemas” e o Repsol de narrativa breve por “Groenlandia”. As dúas novelas acaban de chegar ás librarías e o autor, miñorán de adopción, preséntaas mañá xoves ás 20.00 na biblioteca de Nigrán, acompañado do tamén escritor e crítico literario César Lorenzo Gil e do alcalde, Juan González.

–Publicar dúas novelas ao mesmo tempo non é moi común... –Saen case xuntas porque acadaron os dous premios e estou moi contento porque o Repsol é un recoñecemento que tén xente importante como Xosé Monteagudo ou Berta Dávila e tamén eu, un intruso [ri]. Pero foron escritas unha entre 2018 e 2019 e outra en 2021. "Escribir en galego é un acto de agarimo. Ninguén na literatura galega vive dos dereitos dos seus libros. A precariedade é moi grande" –Que conta nestes libros? – “Groenlandia” ten un título enganoso porque a trama desenvólvese nas Azores, illas coas que consideraba que tiña unha débeda despois de dúas viaxes inesquecibles. A explicación do título aparece nun dos capítulos da novela. É a historia dun náufrago que atopa un atuneiro portugués e o deixa nas Azores. “Primavera” relata a historia dunha camareira de hotel, unha kelly, e o misterio dun dos cuartos que limpa. –Que ten agora en mente? –Sairá en febreriro un poemario, “Konpostela", que acadou o Rosalia de Castro do Concello de Padrón, do que tamén estou moi contento. –Leva un ritmo frenético. –Nooon [ri]. Neste momento teño moita carga de traballo e escribo pouco. De 2018 a 2021 estaba máis liberado e coa cabeza menos cansa para pensar. –Segue a exercer como enxeñeiro, pero de letras? –Non me considero unha persoa de letras en absoluto. Non sería xusto dicir que o son porque as persoa de letras prepáranse moito para iso. Á entrega do premio Repsol, a semana pasada, veu Xavier Alcalá, que é un escritor de moito prestixio e é enxeñeiro de telecomunicacións, María Canosa tamén é enxeñeira de Camiños... Hai moita xente de ciencias que ten unha pulsión interna pola escrita e para min é positivo porque me fai levar moitísimo mellor o estrés do traballo. A profesión e a afección, no meu caso, son dúas partes que se complementan. "Preséntome aos concursos porque as editoriais, se non es alguén coñecido, non dan moitas oportunidades" –Non se ve de momento vivindo da literatura? –Non me plantexo deixar unha cousa nin a outra. Ogallá algún libro se convertese nun “Harry Potter” que me permitise xubilarme, pero hai que ser realista. Escribir en galego é un acto de agarimo. Ninguén na literatura galega vive dos dereitos dos seus libros. A precariedade é moi grande. –Gaña moitos premios, escribe pensando nos concursos? –Para nada, escribo o que me apetece. Preséntome aos concursos porque as editoriais, se non es alguén coñecido, non dan moitas oportunidades. Os xurados len os textos sen saber quen é o autor. Se viran que son un home de 49 anos, gordo e camiño de quedar calvo igual non acadaba premios [ri], pero estou tendo sorte e os textos son ben recibidos.