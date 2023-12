La Dirección Xeral de Catastro ha notificado al Concello de Soutomaior que prepara una revisión de las fincas en el término municipal. El gobierno local explica que el procedimiento, que comenzó durante el mandato del anterior alcalde, Agustín Reguera, es consecuencia del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) aprobado por el PP en solitario en 2017 y en el cual se incorporaron nuevos terrenos urbanos que hasta ese momento estaban considerados como rústicos.

Este procedimiento desarrollado por la Dirección Xeral de Catastro supondrá que se revise el valor de aquellas parcelas rústicas que, con la aprobación del PXOM en 2017, pasaron a ser urbanas. Se trata de un procedimiento que ya se llevó a cabo en otros concellos vecinos, como Vilaboa, donde se aprobó el PXOM en 2018; Baiona, con su Plan Xeral de 2014, o Salceda de Caselas, aprobado en 2015.

El alcalde, Manu Lourenzo, señala que “se trata dunha medida allea ao Concello, que depende única e exclusivamente da Dirección Xeral de Catastro e que xorde como consecuencia da aprobación do PXOM”. En este sentido, Lourenzo asegura que “dende o goberno local poñémonos a total disposición dos veciños que vaian verse afectados por este procedemento do Catastro. Imos habilitar unha oficina de información en dependencias municipais para que os veciños que así o requiran poidan resolver as súas dúbidas e presentar alegacións se así o consideran en canto comecen a chegar as notificacións”.