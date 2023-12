El gobierno de Soutomaior prepara su Axenda Urbana e Rural, junto con un equipo técnico de amplia experiencia dirigido por Luciano Alfaya, con el objetivo de optar a las ayudas de los fondos europeos de los próximos años. La Axenda Urbana e Rural de Soutomaior será la hoja de ruta para la transformación del municipio en los próximos años, recogiendo una serie de actuaciones en diferentes ámbitos estratégicos y favoreciendo su inclusión en las ayudas europeas que se convoquen.

Para la redacción del Plan de Acción da Axenda Urbana se elaborará un diagnóstico previo de la situación del concello. A partir de este análisis y de los datos recogidos en el proceso de participación ciudadana, se elaborarán las líneas estratégicas que servirán de base para la definición de las actuaciones recogidas en el plan.

Los vecinos también podrán aportar su visión de las necesidades en diferentes ámbitos, como el económico, el social, el urbanístico o lo relacionado con el medio ambiente, entre otros. En los próximos días, el gobierno local publicará en sus redes sociales el enlace con la encuesta anónima de participación en la Axenda Urbana, que también estará disponible en la web del Concello.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, señaló que “a elaboración da Axenda Urbana é un paso moi importante que estamos a dar no goberno de Soutomaior para transformar o noso concello. Todo este traballo, feito en conxunto cun dos mellores equipos técnicos do Estado, ten por obxectivo beneficiar a todos os nosos veciños e veciñas e mellorar as súas condicións de vida”.