La eurociudad Tui-Valença edita un año más su calendario, en el que los doce meses se llenan de solidaridad ya que el almanaque será entregado a cambio de alimentos no perecederos. El lema del 2024 es La eurociudad no se siente, se vive. Aparecen representados a lo largo de los meses la Casa Toga, el Marco Miliario, la iglesia de Santa María dos Anjos, la capilla, la Casa do Poço y la Plaça da República de Valença, entre otras. Del lado tudense, hay ilustraciones en el calendario de la calle de las Monjas, el conjunto histórico, el mirador de los jardines de la Catedral, la calle Entrefornos y la propia Catedral.

Valença distribuirá sus 400 ejemplares del calendario en los centros educativos de preescolar y del 1º ciclo del Agrupamento de Escolas de Muralhas do Minho a cambio de dos unidades de alimentos no perecederos, que luego serán entregados a la Loja Social del municipio portugués. En Tui, las personas que deseen un almanaque deberán acercarse al Concello mañana miércoles, pudiendo recoger un ejemplar a cambio de dos kilos de alimentos, que se destinarán a Sos Tomiño-Baixo Miño.