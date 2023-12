La parroquia redondelana de Chapela dio ayer la bienvenida a la Navidad con una multitudinaria fiesta de encendido de las luces en la que, al igual que el pasado sábado en Redondela, no faltó la nieve. Tras tener que aplazarse el pasado domingo por la lluvia, los niños chapelanos esperaban con ansia este tradicional acto con el que arranca la programación navideña.

La recién renovada Alameda Rosalía de Castro se llenó para disfrutar de una tarde lúdica en la que no faltó la música y la animación. El programa comenzó a las cinco y media con el concierto de Pakolas, seguido del espectáculo Aves do Paraíso de Barafunda, con sus enormes pájaros de colores realizados con globos. El momento más esperado llegaría a las siete de la tarde, con la cuenta atrás para el encendido de las luces con la alcaldesas, Digna Rivas, acompañada del equipo de gobierno. Esta vez no acudió el regidor de Vigo, Abel Caballero, a pesar de que un niño lo pidió cuando Rivas preguntó a través del micrófono quién faltaba. “No, hoy Abel no pudo venir”, contestó entre risas la alcaldesa, “me refería a un personaje verde que siempre nos acompaña en las fiestas”. Se trataba de la Coca Simona, que de inmediato se sumó a la fiesta.

Tras prender las luces arrancó el cañón de nieve artificial que tiñó de blanco la plaza para ambientar el fin de fiesta con una estampa típica navideña.