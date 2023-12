O Monte Trega é o telón de fondo do segundo videoclip do grupo de música tradicional de integración Ardelume para presentar unha xota composta por unha das súas integrantes, Raquel Castro, que salienta as impresionantes vistas panorámicas que desde alí se poden desfrutar e o castro. Gravouse esta fin de semana tras meses de traballo dos membros da agrupación, xente de todas as idades e con capacidades diversas.

“O compromiso que tiveron todos e cada un deles para estudar a canción e interpretala é digno de admirar, o seu esforzo non coñece limites”, destaca a presidenta da entidade, Pilar Rodríguez. Os arranxos son obra de Ramón Pazos Marcote e Jesús Alonso Fernández, máis coñecido como Suso Feixón. Da gravación do audio fixéronse cargo Jesús Alonso e Samuel Soto e da do vídeo, Diego Bea Besada. Ardelume agradécelle á Deputación de Pontevedra o apoio e tamén á súa secretaria, Ana María Rodríguez, as xestións para que o videoclip sexa posible.