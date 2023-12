El alcalde de Pazos de Borbén, Luciano Otero, se ha puesto como objetivo aprobar los presupuestos para 2024 antes de que acabe este año. El regidor justifica esta necesidad para no continuar con unas cuentas prorrogadas “non adaptadas á realidade”.

Para ello, el gobierno local de la agrupación de electores Alternativa Veciñal (AV) está en proceso de evaluación y ajustes para presentar este mes una propuesta de nuevos presupuestos “máis equitativos e proporcionados”.

Otero destaca que “atender por completo todas as necesidades das parroquias non vai poder facerse dun día para outro, pero abordaranse as prioridades máis urxentes durante o ano fiscal”. Para ello, señala que una gestión responsable de los recursos será clave para atender las “necesidades acumuladas durante anos e mellorar a calidade de vida en Pazos de Borbén”.

El dirigente local invita a los representantes de los grupos de la oposición ( PP, BNG y PSOE) a presentar propuestas para considerar su inclusión en el nuevo presupuesto, aunque les pide que sean razonables en sus peticiones ya que la situación actual obliga a “actuar con responsabilidade fiscal” y olvidarse de “obras faraónicas”.